Ítalo Marenco comparte durísimo mensaje y agradeció a sus seguidores por estar con él

Ítalo Marenco compartió un mensaje muy personal en sus redes sociales. (Instagram/Instagram)

El presentador Ítalo Marenco preocupó a muchos de sus seguidores luego de compartir un fuerte mensaje en redes sociales en el que habló del dolor que ha vivido tras la pérdida de sus padres.

El presentador de Buen Día, publicó varias fotografías de momentos vividos durante este 2026 y acompañó las imágenes con un texto muy personal.

“Familia yo casi me muero al perder las personas que más amaba. No entiendes nada, no quieres nada, no comes, estás pero no estás y sonríes pero tu alma está quebrada”, inició escribiendo al pie de las fotos.

El también animador explicó que las personas que han pasado por una situación similar pueden comprender el profundo dolor que se siente al perder a seres queridos.

El presentador habló del dolor que siente tras la pérdida de sus padres. (ítalo marenco /ítalo marenco)

“No es fácil ese sentimiento de no tener papá ni mamá para llamarlos abrazarlos, o simplemente saber que están ahí y están bien”, expresó.

Marenco también confesó que actualmente vive aferrado a los recuerdos de los momentos compartidos con sus padres.

“Hoy voy día a día, viviendo de recuerdos, de fotos y de imágenes en mi cabeza que abrazan el alma”, comentó.

A pesar del difícil momento, el comunicador aprovechó la publicación para agradecer el apoyo que ha recibido de parte de sus seguidores.

“Gracias por el apoyo, el cariño sincero y siempre estar ahí conmigo”, concluyó.

La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales, donde muchas personas le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

Recordemos que su mamita, Roxana Campos, falleció el 8 de noviembre de 2020 luego de una larga y valiente lucha contra el cáncer. Por su parte, su padre, Álvaro Marenco, murió el 9 de febrero de 2023 a los 79 años, tras permanecer varias semanas internado en el Hospital Calderón Guardia debido a complicaciones de salud relacionadas con cáncer de próstata y secuelas derivadas del COVID-19.