¿Gustó o no? Esto dijeron los ticos tras ver Batalla de Karaoke

El estreno de Batalla de Karaoke en Teletica no pasó desapercibido y, aunque logró captar la atención de miles de televidentes, también generó una fuerte ola de críticas en redes sociales.

El nuevo formato, que debutó este fin de semana, sumó más de un millón de votos, reflejando que muchos costarricenses se sentaron frente al televisor para ver de qué se trataba.

Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Lluvia de críticas

Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con lo que vieron.

En redes sociales, varios usuarios cuestionaron el formato y la ejecución del programa con comentarios como: “¿Karaoke o cantar con pista? Son dos cosas muy diferentes”,“Nunca vi la pantalla con los temas, ¿o me equivoco?”,“Es El Chinamo con otro nombre”,“Debería llamarse ‘perdiendo mi dignidad’”.

Otros fueron aún más duros: “Qué pena ajena”,“Chinamo versión 2, por Dios”,“No puede ser, es un martirio, tenía otras expectativas del programa”,“Le dimos el beneficio de la duda por 10 minutos y ya no pudimos verlo más”.

Uno de los puntos más repetidos fue la comparación con otros formatos del canal.

LEA MÁS: Así fue el primer programa de Batalla de Karaoke: ganador lideró toda la noche sin cantar una sola pieza

Comentarios como “es como ver El Chinamo” o “solo faltó Nancy con el ‘dale, dale la plata’” evidenciaron la percepción de algunos televidentes.

También hubo defensores

Batalla de Karaoke generó opiniones divididas en redes. (Lilly Arce/Lilly ARce)

A pesar de la lluvia de críticas, también hubo quienes salieron a defender el programa.

Algunos usuarios destacaron el concepto, la participación del público y el ambiente generado durante el estreno, dejando claro que el formato también logró conectar con parte de la audiencia.

El debut de Batalla de Karaoke dejó así un panorama dividido, con opiniones encontradas que reflejan el impacto de su llegada a la televisión nacional.

Nota realizada con ayuda de IA