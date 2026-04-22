Conozca la historia detrás de Junior Zumbi, ¿sabe por qué es roquero?

Los Zumbi, del diseñador colombiano Fernando de Narváez, regresan a Costa Rica. (Cortesía/La Nación)

Detrás de uno de los personajes más queridos de la familia Zumbi hay una historia muy personal que pocos conocían.

Su creador, el colombiano Fernando de Narváez, reveló que Junior Zumbi nació inspirado… en él mismo.

Según contó, cuando creó a los Zumbi, entre 1989 y 1990, tenía poco más de 20 años y vivía una etapa muy marcada por la música y la rebeldía juvenil.

Al momento de ponerse a dibujar al hijo mayor de Mamá Zumbi y Papá Zumbi sus gustos y su vida personal sirvieron de inspiración para darle vida.

“Imagínate que en ese momento yo tenía 21, 22 años. Entonces yo era el rockero: el pelo, la guitarra, todo eso… tenía que ser un adulto lleno de pasiones, pero también un adolescente lleno de preocupaciones, un zombi adolescente”, recordó.

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Fernando De Narvaez contó la historia detrás de la creación de Junior Zumbi. (Cortesía/Cortesía)

Esa mezcla de sueños y realidad fue clave para darle forma al personaje, que muchos recuerdan por su estilo particular.

En esa época, Fernando amaba la música del grupo Kiss y soñaba con tener una banda de rock como ellos y, al igual que el “zumbi adolescente” rojo, soñaba con tocar bien la guitarra.

Los mismos sueños

De hecho, entre las características de Junior Zumbi que se publicaron en el periódico de aquella época, al darlo a conocer, se explica que tenía una vida social muy activa y que le fascinaba asistir a fiestas y conciertos de rock.

“Le fascina cantar, pero tiene pésima voz. Ahora está enfiebradísimo aprendiendo a tocar (guitarra) para llegar a ser tan bueno como su zumbiídolo (el cantante Gene Simmons)”, decía en las descripciones.

De Narváez confesó que, en el fondo, Junior Zumbi era un reflejo de su propia vida en ese momento.

“Yo era igual, no era un rockero ‘raro’, era un aprendiz. Entonces digamos que yo era Junior Zumbi”, aseguró.

Fernando De Narvaez, diseñador colombiano y creador de la familia Zumbi, es un gran seguidor del grupo Kiss por eso Junir Zumbi es roquero. (Cortesía/Cortesía)

Incluso, su pasión por la música lo llevó a intentar imitar a bandas como Kiss, lo que también influyó en el estilo del personaje.

“Yo me pintaba como ellos y hacía un show réplica de lo que hacían en los años 70. Todo eso que yo vivía se lo puse a mi banda… y también al personaje”, añadió.

El creativo también explicó que la personalidad del personaje fue construida junto a su hermano Diego, quien aportó la parte conceptual de los Zumbi, mientras él se encargaba del diseño gráfico.

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Los tiempos cambian

Sobre por qué no continuó desarrollando más historias con los dinosaurios de colores, De Narváez fue claro en que los tiempos cambiaron y que se empezó a enfocar más en su show artístico Los Zumbi, el cual al día de hoy sigue presentando en Colombia.

“Los periódicos cambiaron la dinámica, empezaron a hacer series y videos. Los negocios tienen ciclos: nacen, crecen y luego bajan. Eso también me pasó a mí”, reflexionó.

Los Zumbi salieron durante los años 90 en La Nación y estarán de vuelta para que se divierta en familia. (JOHN DURAN/John Durán)

Aun así, asegura que aprovechó al máximo ese momento, dejando un legado que hoy vuelve a cobrar vida y que sigue generando nostalgia entre quienes crecieron buscándolos página tras página.

Recuerde que Los Zumbi saldrán a partir del lunes 27 de abril en La Teja durante cinco semanas, y que, además, los jueves saldrá un póster coleccionable. Además de divertirse en familia, podrá ganar premios de nuestros patrocinadores.