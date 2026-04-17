Regresan los Zumbis, ¿cuál era su favorito o con cuál se identificaba más?

La familia Zumbi, creados por el colombiano Fernando De Narvaez, regresan a Costa Rica y saldrán en La Teja a partir del 27 de abril. (Cortesía/Cortesía)

El regreso de Los Zumbis a Costa Rica ya es una realidad y tiene a más de uno con el corazón lleno de nostalgia.

Aquellos personajes coloridos y narizones que marcaron a toda una generación empezarán a salir en las páginas de La Teja a partir del lunes 27 de abril.

Su misión será muy simple: poner a grandes y chicos a buscarlos con ojo de águila y además prometen mucha diversión.

Creados a inicios de los años 90 por el diseñador colombiano Fernando De Narváez, Los Zumbis se convirtieron en un fenómeno en el país y ahora, décadas después, regresan sin perder esa esencia que los hizo tan queridos.

La idea es que nuevas generaciones también se enganchen con el juego, mientras los más grandes reviven aquellos tiempos en los que la competencia por encontrar a los Zumbis era cosa seria.

¿Se acuerda de ellos? ¿Cuál era su zumbi personaje más querido? ¿qué recuerdos les trae esta popular familia?

Si no los conoce, se los presentamos:

Papá Zumbi:

El es Papazumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es un zumbitico, joven y positivo, muy satisfecho de la vida y orgullosísimo de su familia, por lo que siempre se le ve feliz. Trabaja en una zumbiempresa costarricense y aunque no es el gerente, ocupa un puesto importante que le permite, en promedio, viajar una vez por año para hacer las zumbicompras familiares.

Sus comidas favoritas son las zumbitortillas con natilla para el desayuno y el zumbigallopinto a cualquier hora.

Es zumbifanático del fútbol y apoya siempre a la zumbiselección nacional. Los fines de semana, salvo por la escapadita dominical al estadio, los dedica por completo a su zumbifamilia.

Mamá Zumbi:

Ella es Mamazumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es la guía de la casa. Sin ella los zumbis estarían perdidos porque se encarga de decirle a cada uno qué hacer y cómo hacerlo.

Estudió unos años en la zumbiuniversidad, pero no pudo terminar su carrera porque allí conoció a Papá zumbi y al poco tiempo decidieron casarse. Trabajó a tiempo completo antes de tener a Junior zumbi y Linda Zumbi por lo que abandonó su trabajo y se quedó en casa. Ahora está esperando a que Desastrezumbi crezca un poco para buscarse un zumbitrabajo de medio tiempo.

Se pasa haciendo zumbidietas y zumbiaeróbicos para rebajar esos kilos de más, pero claro, lo que más le dura la zumbifiebre son tres meses. También le gusta cocinar y lo hace muy bien, pero odia tener que hacerlo todos los días.

Mamá zumbi es una persona muy alegre y amigable, por lo que le gusta es ir a tés con sus zumbiamigas, pero antes que todo, lo más importante para ella es su zumbifamilia.

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Júnior Zumbi:

Él es Juniorzumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es un zumbiadolescente, que según sus padres, es muy inteligente, pero no terminan de explicarse por qué no siemrpe saca buenas notas. Cuando saque el bachillerato, desearía ser una zumbiestrella de rock, pero seguramente terminará estudiando Administración, como Papazumbi.

Su vida social es muy activa. Asiste a todas las fiestas o conciertos de rock que se organizan. Le fascina cantar, pero tiene pésima voz.

En el campo amoroso, aunque quisiera tener una zumbinovia, piensa que es demasiado joven para una relación formal.

Júnior Zumbi está estrenando una guitarra igual a la de su zumbirockero favorito. Tuvo que rogarle mucho a Papazumbi para que se la comprara, porque es bastante cara. Ahora está enfiebradísimo aprendiendo a tocar para llegar a ser tan bueno como su zumbiídolo.

Linda Zumbi:

Ella es Lindazumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es una adolescente bonita y coqueta. En los ratos libres le encanta ir con su grupo de amigas a comer zumbihelados y zumbihamburguesas. Siempre va con ellas a los concursos de zumbiporristas, porque ahí ven a los zumbichavalos más guapos.

Cuando no está escuchando música es común encontrarla en su cuarto escribiendo o dibujando algo.

Está pasando por esa edad en la que le da una pereza terrible salir con sus papás y la comunicación con ellos es muy poca, pero eso sí, pasa horas hablando por mensajes con sus zumbiamigas.

Opina que Papá Zumbi es un anticuado porque cada vez que hay zumbibaile llega a recogerla a las 12 en punto, cuando apenas estaba comenzando lo mejor de la fiesta.

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Desastre Zumbi:

Desastrezumbi es el más pequeño de la familia Zumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es un zumbi muy dulce y cariñoso, pero cuando se trata de hacer desastres no hay quien le gane. Siempre se le encuentra con su inseparable mascota Titi Zumbi, a quien adora. De vez en cuando pelean, pero al final terminan contentándose porque no pueden vivir el uno sin el otro.

Le encanta ir a al zumbiescuela a jugar con sus zumbiamigos, pero eso sí, nada que ver con sus zumbicompañeras. Linda Zumbi se horroriza cuando llegan sus zumbiamigas a casa, porque él y Titi Zumbi se encargan de hacerles la vida imposible con pesadas zumbibromas.

Uno de sus más valiosos tesoros es su zumbigorra. Papá Zumbi se la trajo en el último viaje que hizo al extranjero, a veces tiene que ponerle un poco de aceite a la zumbihélice para que gire más rápido, pero en caso de que no haya, simplemente le pone mantequilla.

Aún no logra entender por qué no puede dormir en la cama con sus papazumbis y mucho menos porque Titi Zumbi ni siquiera puede entrar al cuarto, pero aún asi, Desastre Zumbi sigue insistiendo.