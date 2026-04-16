Exbailarina de A todo dar pasó vergonzoso momento en la televisión de Guatemala

La exbailarina de A todo dar, Paola Calderón, pasó un vergonzoso momento este jueves en la televisión de Guatemala, donde trabaja desde hace años.

Pao es presentadora del programa matutino Nuestro Mundo, del canal 7 chapín, y fue precisamente en ese espacio donde protagonizó la escena que la sonrojó.

Paola Calderón fue bailarina de A todo dar y Miss Costa Rica. (redes/Instagram)

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El reto: transformarse en Selena Quintanilla

A Calderón y al resto del elenco femenino del programa les tocó transformarse en Selena Quintanilla este 16 de abril, en homenaje a los 55 años que habría cumplido la reina del tex mex, quien murió asesinada el 31 de marzo de 1995.

Paola Calderón se transformó en Selena Quintanilla este jueves. (Instagram/Instagram)

Además de vestirse como la icónica artista, la tica tuvo que hacer una presentación en vivo con la canción Si una vez y, aunque cumplió el reto, confesó que no fue nada sencillo.

“¡Qué vergüenza!”: la reacción de Pao

“Hoy (este jueves) jugando de Selena. ¡Ay Dios santo, qué vergüenza! Sí me da vergüenza”, recalcó Paola detrás de cámaras.

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“Si la gente piensa que uno no tiene pena en los escenarios, sí (hay vergüenza)”, destacó la también exmiss Costa Rica.

Este fue el momento que sonrojó a exbailarina de A todo dar

Un look atrevido y fuera de su zona de confort

Paola vistió un enterizo negro con transparencias en la parte superior y un sombrero tipo policía de cuerina, adaptado para la ocasión.

“La canción estuvo divertida”, mencionó antes de reconocer que la interpretación no cree que haya sido la mejor.

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Agradecida pese al susto

En el perfil de Instagram del programa, Calderón agradeció a la producción por impulsarla a asumir retos que la sacan de su “área de confort”, demostrando que, aunque hubo nervios y pena, también hubo aprendizaje.