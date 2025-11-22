Exbailarina de A todo dar sorprendida con noticia sobre su salud a pocos días de cirugía en sus glúteos

Aunque Paola Calderón Hütt tenía, prácticamente, todo listo para la importante cirugía en sus glúteos a la que se sometería el próximo viernes, la operación no podría llevarse a cabo por una situación de salud que sorprendió a la exbailarina de A todo dar.

Paola Calderón Hütt es toda una figura de la televisión guatemalteca. Fotografía: Cortesía Paola Calderón. (Instagram/Instagram)

La modelo y presentadora de televisión tenía programada para el 28 de noviembre una operación en Colombia para extraer de sus glúteos el líquido encapsulado de los polímeros que le inyectaron en el 2008 durante un arreglito estético al que se sometió.

En agosto, Calderón –quien vive en Guatemala– contó a La Teja los problemas de salud que enfrenta producto de eso y destacó la tercera operación que se haría a finales de noviembre para mitigar sus dolores, pero ahora todo está en el limbo.

Pao recibió al final de esta semana el diagnóstico médico de que tiene influenza A, por lo que está medicada y en cama. Mencionó que el viaje a Colombia para la operación será el martes, pero dudó de que pueda viajar y de que los médicos la quieran operar en la condición en la que está.

Exbailarina de A todo dar duda que pueda ser operada de sus glúteos

“Tuve que hacerme un panel respiratorio completo, porque creo que no podrán operarme la próxima semana. Pero estoy tranquila. Uno propone y Dios dispone”, escribió Calderón antes de dar a conocer que lo que tiene es influenza A.

“Seguramente, no podré volar. Dios sabía que yo no me quería ir sin mi bebé (su hija de 10 años que también está con una fuerte gripe). Aún no sé, pero creo que no me van a operar porque qué anestesista se atrevería a tener alguna complicación en el sistema respiratorio de su paciente. Ninguno”, dijo Paola.

La guapa, quien se coronó miss Costa Rica en el 2001, espera estar mejor para el martes, pero no cree que los médicos acepten operarla en medio del tratamiento.

Paola lleva 17 años luchando contra las consecuencias derivadas de la inyección de polímeros en sus glúteos, un procedimiento estético que le hicieron en una clínica en La Sabana que le recomendó, curiosamente, una excompañera de A todo dar.

Paola Calderón, de azul, fue parte de las bailarinas del desaparecido programa de Repretel, A todo dar. (Archivo/Archivo) (Archivo/Archivo)

Debido a eso, Calderón, de 44 años, sufre dolores crónicos que le afectan al caminar y hacer ejercicios y que se reducen después de que le extraen el líquido encapsulado. Esta será la tercera operación que se hará Pao para eso.