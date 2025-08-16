Exbailarina de A todo dar sorprendió a su mamá de una manera que ella nunca olvidará

Paola Calderón fue bailarina de A todo dar. Fotografía: Instagram Paola Calderón. (Instagram/Instagram)

La exbailarina de A todo dar, Paola Calderón, sorprendió a su mamá este viernes en el Día de la Madre de una forma que la señora nunca olvidará.

Pao vive en Guatemala desde hace siete años porque trabaja en televisión allá y según contó, en 15 días planeó venir a Costa Rica para el 15 de agosto sin que su mamá se diera cuenta.

Calderón tildó de “travesura” lo que hizo y aunque pensó que su mamá algo sospechaba, no fue así, pues como dicen, al llegar a su casa, su progenitora estaba “en fachas”.

Pao llegó al país este mismo viernes y para la sorpresa tuvo como aliada a una persona que le ayuda a su mamita con las labores domésticas, quien la acompañó hasta la casa para abrirle la puerta, pero no contaban con lo que le pasó.

Cuando introdujeron la llave a la cerradura, se dieron cuenta que la mamá de Pao no le había quitado el seguro interno a la puerta, por lo que tuvieron que llamarla y decirle una “mentirita blanca”.

La ayudante de la mamita de Pao la llamó y le dijo que había ido a saludarle por el Día de la Madre, cuando la señora abrió, Paola y sus hijas estaban en la entrada a la puerta, protagonizando un emotivo reencuentro.

Exmodelo de A todo dar sorprende a su mamá

Ellas se fundieron en un gran abrazo al verse de nuevo físicamente.

Paola fue parte de las bailarinas del exitoso programa de Repretel, A todo dar. En el 2018, la guapa se fue del país para trabajar en la televisión chapina, en donde hoy presenta un programa que se llama Nuestro Mundo.

