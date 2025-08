Exbailarina de A todo dar confrontó en vivo a Atim Roper por rudo chisme sobre ella; vea el tenso momento

Catalina Rivera, exchica A todo dar, confrontó en vivo y en público a Atim Roper este miércoles. Fotografía: Captura Vis10n. (Captura/Captura)

Atim Roper vivió una gran congoja en Vis10n, porque Catalina Rivera, exbailarina de A todo dar, lo confrontó, públicamente y en vivo, por un supuesto chisme que hizo sobre ella.

LEA MÁS: Atim Roper revela cómo están tras escándalo en Vis10n por millonaria deuda en Hacienda

Rivera participó este miércoles como invitada del programa que lidera y presenta Roper junto con Andrey Campos, quien no sabía qué hacer en el momento en que la exmodelo tiró la bomba.

Todo se dio porque Campos le consultó a Catalina si entre sus historias había una de algún romance con un futbolista o exfutbolista, ya que ella era muy cercana a los jugadores del Deportivo Saprissa.

“Me vincularon con un montón de gente y había gente que había dicho que había andado conmigo, incluyendo al servidor que está sentado a la par suya, que él andaba diciendo a la gente que había ‘comido’ conmigo”, respondió Catalina a Andrey.

A la par de Campos estaba Roper, por lo que no había duda de que Cata se refería a él, quien reaccionó con cara de sorpresa y congoja por lo que escuchó, mientras que Andrey se tapaba la cara impresionado.

“Y aquí, públicamente, se lo tiro”, remató Catalina. Roper, por su parte, dijo: “no, está jodiendo”, pero con su comentario lo que hizo fue echarle leña al fuego.

Catalina Rivera, exchica A todo dar, fue la invitada de este miércoles a Vis10n. Fotografía: Captura Vis10n. (Captura/Captura)

LEA MÁS: En Vis10n ignoraron petición de Alonso Solís por deuda con Hacienda y audiencia se los cobró

“No, no estoy jodiendo, hasta verde se puso”, contestó la exfigura de Repretel.

“Me agarra sobremanera, pero nombres, nada qué ver. Me agarra sobremanera porque conozco a Cata desde esos tiempos y vacilábamos y salíamos”, mencionó Atim.

“Aquí mi versión es que él sí le dijo a la gente que nosotros por aquí y por allá escondiditas, pero que yo lo negaba porque no quería que la gente se diera cuenta. No sé si era porque era muy popular o famoso. Siempre soñé tener esta oportunidad (la de confrontar a Atim por eso) y hoy (6 de agosto) la tuve públicamente”, continuó Rivera.

Atim, quien es casado y papá, negó, una vez más, que hiciera comentarios así en el pasado.

“Nunca, nunca, de mi parte, no porque yo estoy casado y todo. Jamás. No sé quién dijo porque a mi boca nunca llegó y jamás lo voy a decir, porque tengo una hija y no me gustaría que alguien dijera algo así, entonces soy cuidadoso por eso”, afirmó Roper.

“Ahora que sos un roco, pero antes no. ¡Qué hablada!”, respondió Catalina.

El momento fue tan tenso que hasta pusieron una cortina con el logo del programa; sin embargo, fue por poquísimos segundos, porque después la exmodelo continuó narrando otras de sus aventuras.

Exbailarina de A todo dar hizo pasar congojón a Atim Roper

LEA MÁS: Alonso Solís se sacude de la millonaria deuda que el programa Vis10n tiene con Hacienda

Al inicio del programa, Catalina había dicho que ella era una mujer libre, expresiva y directa, algo que demostró con creces al poner contra la pared a Atim de la forma en que lo hizo.

Eso sí, aclaró que el supuesto chisme no es de ahora, sino de hace unos 20 o 25 años, cuando ella estaba en lo más y mejor de su carrera en la tele, en A todo dar.