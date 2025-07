Atim Roper revela cómo están tras escándalo en Vis10n por millonaria deuda en Hacienda

Atim Roper conversó con La Teja hace unos días y entre las cosas de las que habló fue de su paso por Vis10n y de la actualidad del programa tras el escándalo por la millonaria deuda con Hacienda. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mes y medio después de que saliera a la luz la millonaria deuda que el programa Vis1on tiene con el Ministerio de Hacienda, el exfutbolista Atim Roper habló sobre eso y de cómo está la relación entre él y Alonso Solís.

Roper, Solís y Andrey Campos inscribieron juntos el programa en el 2017 bajo la sociedad La Visión del Diez Sociedad Anónima, la misma que hace un mes aparecía con un deudón de casi 29 millones de colones en Hacienda.

La salida de Solís del programa y la revelación de la gran deuda con el fisco pusieron en duda la buena relación que presumían los tres exfutbolistas frente a cámaras y sobre ese asunto, Atim habló con La Teja.

Este medio conversó con Roper hace unos días durante la apertura de la tienda Reebok en Multiplaza Escazú y, aunque no entró en detalles sobre la situación financiera del programa, tampoco obvió el asunto.

¿Qué significa Vis1on en este momento de su vida?

Vis10n ahorita es el medio por el cual trabajo, vivo. El programa me ha cambiado un poquito la sinergia, porque antes yo daba entrevistas, pero daba entrevistas del gol, la asistencia, de que perdimos o ganamos. Eran entrevistas muy escuetas y basadas, directamente, en el fútbol. Ahora, con Vis1on, me ha tocado dar entrevistas de otro perfil, hasta como para que te conozcan ya más personalmente, y hemos dado conferencias. Como yo antes tomaba alcohol y todo eso, y ya lo dejé, entonces mucha gente ha tenido esa curiosidad de que cómo hago. Después de que salí del fútbol trabajé en una transnacional como agente, después fui supervisor y varias cosas; entonces, pasé de eso a estar otra vez en los focos con Vis10n y eso te cambia el chip de volver a estar bajo el ojo del huracán. Vis10n ha sido una puerta supergrande para mí y trato de aprovecharla hasta que se pueda.

En sus tiempos de futbolista, ¿se vio siendo parte de un programa así o como comentarista deportivo?

No, honestamente, no me visualicé. De hecho, tengo un amigo que me vacila mucho porque yo casi me alejé (del fútbol). Como que estuve en ayuno de fútbol por unos años. Sí iba a mejenguear, pero ya el tema mediático no, no me atraía, no me gustaba, y conforme me fui enredando otra vez con el fútbol, después Vis10n y ya que he estado en varios programas que me han invitado como panelista, uno le va tomando el gusto a esa otra perspectiva, ya no la del futbolista, sino de una forma crítica, quitándose los colores y tratando de ser un poco más objetivo.

Andrey Campos, Alonso Solís y Atim Roper inscribieron en conjunto la sociedad detrás de Vis10n. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

¿Se siente farandulero ahora?

No, no, no. Si me invitan a algún evento, trato de ir. Así como a nosotros algunas marcas nos han aportado al programa para darnos más exposición, para generar ingresos y todo, entonces si alguna marca solicita que uno esté, uno va y comparte, también es importante hacerse presente.

En esta etapa usted se abrió a hablar de su historia más personal, la del alcoholismo, ¿cómo manejó eso?

Como todo, hay una parte de la vida que, obviamente, uno lo guarda; la vida personal, la privada, lo íntimo, uno sí lo guarda en el seno familiar. Hay otra parte de mi vida que fue pública y que es pública: mis hijos. Mi hija, que fue futbolista de la Liga, ahora estudia en Estados Unidos; mi hijo, que también fue jugador de Saprissa, en su momento estuvieron públicamente expuestos, y me tocó a mí también, entonces hay que manejar eso. Creo que hay que darle un balance, es lo más importante. Escuché una frase de un técnico que dijo un día que cuando gana uno no se tiene que creer tan bueno, pero cuando pierde uno no se puede creer tan malo. Entonces, sobre eso es tener un equilibrio; si salís en medios y eso no te creás una estrella ni nada, y si no salís o dicen algo malo, tampoco te creás que eres tan malo.

¿Vis10n cómo está ahorita? Al programa lo sacudió hace unas semanas la salida de Alonso Solís y después la noticia de la millonaria deuda con Hacienda.

Te hablo directamente de Vis10n. Andrey, yo, la producción y todas las personas que están atrás, gracias a Dios, estamos bien. De hecho, van a ingresar nuevas marcas, estamos con nuevos proyectos, preparándonos ya para el Mundial. Posiblemente, estemos viajando a producir el programa allá, a algunos partidos del Mundial. ¡Ojalá que Costa Rica vaya! Gracias a Dios, estamos bien, creciendo, manejando la situación. Se mantiene sólido y hemos ido todavía aumentando, creciendo un poquito, paulatinamente, que eso es lo más importante. A veces, cuando te hacen una sacudida y te sacan de tu zona de confort, es importante para moverte a lo positivo.

Andrey Campos y Atim Roper han ido abriendo el espacio de Vis10n a figuras más allá del fútbol. ¡Hasta el diputado Eliécer Feinzaig ha estado en el programa! Fotografía: Archivo. (redes/Facebook)

¿Si los golpeó este escándalo o no?

Es complicado hablar del tema, hemos preferido no tocarlo, lo estamos manejando muy a lo interno. Personalmente, conozco muchas situaciones de otros lados y todo, que también no han sido tan expuestas, la de nosotros un poco, pero al final de cuentas lo estamos manejando a lo interno, pero Vis10n está ahí de lunes a viernes.

¿Cómo está su relación con Solís?

Diay, la misma relación que hemos tenido siempre; o sea, él haciendo sus proyectos. Yo sigo en Visión, en su momento él estuvo y no estuvo… Entonces creo que todo bien.

El programa le ha dado espacio a hablar temas más allá del fútbol con invitados como Nancy Dobles y otras figuras, ¿a qué se debe eso?

Nosotros, por lo general, empezamos hablando de temas meramente futbolísticos, pero se nos fue abriendo un panorama que te hablaba de diferentes nichos que podíamos tocar. Hemos tenido a Édgar Silva, a Nancy Dobles, a Jorge Martínez; hemos tenido a árbitros, porteros, comentaristas, periodistas, aficionados, gente de la farándula como llaman, ha estado Bryan Ganoza… Eso es lo bonito del programa, que es tan diverso, divertido, y lo más importante que rescato es que hablamos siempre en positivo. Nunca ha sido un programa para dañar a nadie, y esa es la línea que vamos a mantener todo el tiempo.