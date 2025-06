Alonso Solís se molestó con excompañeros de Vis10n tras destaparse millonaria deuda con Hacienda

Alonso Solís se molestó con sus excompañeros de Vis10n Atim Roper y Andrey Campos.

Alonso Solís se cabrió con sus excompañeros de Vis10n después de destaparse la millonaria deuda que tienen con el Ministerio de Hacienda por no pagar impuestos.

El exjugador del Deportivo Saprissa subió un video a su cuenta de Instagram luego de ver que Andrey Campos y Atim Roper no se refirieran al tema en el programa de este martes y lo hicieran ver, a su percepción, como si fuera el único responsable de la deuda.

El programa Vis10n está inscrito bajo el nombre de la sociedad La Vision del Diez Sociedad Anónima y adeudaría un total de 28.408.518 millones de colones, por rubros de impuesto a la renta, impuestos al valor agredado y timbres de Educación y Cultura, entre otros.

“Sí me molesta con mis compañeros porque no dijeron nada en el programa, se hicieron de la vista gorda, y al único que están ensuciando es a Alonso Solís, entonces es muy fácil, diay, hacerse, como decimos, el maje y no me gustó eso, y lo digo de frente y ellos lo saben, pero no me han escrito, no me han mandado un mensaje, no me han llamado, me parece una falta de respeto, porque los considero amigos o los consideraba amigos”, dijo.

Alonso Solís dice que sus excompañeros de Vis10n se hicieron "de la vista gorda". (Captura de Instagram/Captura de Instagram)

El Mariachi, además, recalcó que él nunca tuvo acceso a los dineros que ingresaban a la sociedad, por medio de la producción del programa, tal y como le dijo a La Teja en horas de la mañana.

“Yo nunca me he metido a las cuentas de Vis10n, no tengo tarjeta, la tarjeta la tenía Atim Roper, el manejo de los dineros era de Andrey y las decisiones eran de todos, porque aquí tampoco es que yo le voy a echar la culpa a ellos y yo no sabía, no, sí sabía.

“Pasamos momentos complicados, nosotros pagamos muchísimos impuestos, muchísimos impuestos y pasamos otros momentos difíciles donde dijimos: ‘ahorita repartamonos todo todos’, y todos estuvimos de acuerdo, todos.

“Cuando hay alguien que es el capitán es el primero que da la cara, cuando alguien tiene que dar la cara hay que darla y ahí yo digo, todos fuimos parte de”, mencionó.

Solís recalcó que ya hay un arreglo de pago con el Ministerio de Hacienda y que de ese asunto se están haciendo cargo, y aclaró una vez más que su salida de Vis10n no fue por este problema financiero.