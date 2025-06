Alonso Solís se sacude de la millonaria deuda que el programa Vis10n tiene con Hacienda

Alonso Solís estuvo durante años en VIS10N.

El exfutbolista Alonso Solís Calderón se sacudió de la millonaria deuda que tiene Vis10n con el Ministerio de Hacienda y aseguró que su salida del programa no tiene nada que ver con esta situación.

El programa Vis10n está inscrito bajo el nombre de la sociedad La Vision del Diez Sociedad Anónima, que constituyeron los exfutbolistas Andrey Campos, Atim Roper y Alonso Solís en el 2017.

Un reportaje de La Nación señala que dicha sociedad adeuda un total de 28.408.518 millones de colones, según los datos del sistema en línea de Consulta de Situación Tributaria de Hacienda arrojados el 9 de junio del presente año. Dicho monto es por rubros de impuesto a la renta, impuestos al valor agredado y timbres de Educación y Cultura.

Fue el 12 de mayo pasado cuando el “Mariachi” anunció que dejaba el programa, que se transmite por radio Columbia y por Facebook, y a la fecha sigue apareciendo como el tesorero de dicha sociedad.

Solís aclaró que lo de la deuda no es nada nuevo para ellos y que los tres son responsables. Además, aclaró que ya llegaron a un acuerdo de pago con Hacienda, sin revelar los montos a pagar.

“Sinceramente, sí, hay una deuda que los tres tenemos, que los tres sabíamos y que hemos hablado para llegar a un acuerdo, un arreglo de pago. Yo no me voy de Vis10n por eso, porque igual, o sea, como le digo, el arreglo de pago está y se va a hacer. Y la responsabilidad no es solo de Alonso Solís con la deuda, sino somos los tres y los tres le debemos a Hacienda, pues en pandemia fue fuerte, fue duro para nosotros, tuvimos muchos problemas y, obviamente, pasaron cosas que fueron difíciles, pero no hay ni la intención de salir corriendo sino de llegar más bien a un acuerdo, pagar la deuda y punto, eso es lo que pasa, no hay nada de raro. Al final soy yo el que quedo como el culpable y no es así. Somos los tres, los tres nos vamos a hacer cargo y listo,, dijo.

Alonso "Mariachi" Solís dejó el programa Vis10n el 12 de mayo y lo anunció en sus redes sociales. (redes/Instagram)

La sociedad y el programa continúan

El exjugador del Deportivo Saprissa aseguró que ellos recibieron la alerta de parte de Hacienda hace varias semanas, no precisó la fecha, y aclaró que desde que inscribieron la sociedad pagaban sus impuestos correspondientes, pero que fue con la pandemia se vinieron los problemas financieros.

Asimismo, señaló que en todo caso él nunca tuvo que ver con el dinero que ingresaba de patrocionadores y demás, porque a pesar de estar inscrito como el tesorero de Vis10n, el que se encarga de la parte financiera es Andrey Campos.

“Ese es un puesto que me dieron porque ni sé, yo le voy a ser muy honesto, las personas que saben cómo soy yo, que me conocen, saben que cuando hicimos la sociedad yo dije: ‘bueno, lo que me interesan son las acciones, pónganme de lo que quiera’. Yo nunca he ido al banco, nunca, yo no sé usar la computadora para eso, yo no sé usar el token, nunca usé un token, entonces el que repartía el dinero, el que se encargaba de toda la parte de tesorería era Andrey Campos, y en la parte de papeleo y esas cosas era Atim. En el programa siempre fuimos los tres, pero así estaban repartidas las cosas”, mencionó.

Alonso asegura que solo quieren ensuciar su nombre por haberse ido de Vis10n, un proyecto que él fundó y del que decidió salirse porque ahora su plan de vida está enfocado en fortalecer su carrera como entrenador de fútbol.

“Le voy a explicar algo, Vis10n ha sido una bendición, ha sido muy buena, y yo renuncié a mi parte, yo no estoy recibiendo dividendos de absolutamente nada de Vis10n, y de ahí, obviamente ellos pueden sacar para pagar y honrar la deuda, que también el arreglo de pago es beneficioso, no solo para nosotros, para cualquier tipo de empresa, los que saben de esto saben que se llega a un arreglo y se honra”.

“Yo no estoy recibiendo ningún tipo de (ganancia), siendo parte de, y cofundador. Digamos, no estoy recibiendo ni un 5% de ahí y se puden ayudar para pagar, que es muchísimo más yo sé, o sea, no le voy a dar números, pero Vis10n es un programa muy rentable. Entonces, les dije: ‘déjense todo’. Y le voy a decir algo, es difícil que alguien haga eso. Es difícil que alguien que funda algo o que es parte, o sea, parte importante de un proyecto, diga, ‘bueno, me hago a un lado y déjense todas las cosas’, yo lo hice así porque es mi manera de ser”, dijo.

Vis10n se transmite por radio Columbia todos los días a las 12:30 p.m.

Solís agregó que de momento no hablado nada más con sus excompañeros y que la relación entre ellos está bien.

Atim Roper y Andrey Campos continuan produciendo el programa y, según dijo el primero a La Nación, la idea es seguir adelante y que el interés de ellos siempre ha sido saldar la deuda y no deshacer la sociedad.

“Todos estábamos conscientes, no hay ninguno que no supiera que lo manejamos mal. Fue una mala administración de la cual todos nos vamos a hacer responsables. Claro, por lo menos los dos que estamos en este momento, Andrey y yo, que somos los que estamos haciendo frente a la deuda. Esperamos que Vis10n siga por mucho tiempo”, dijo el exfutbolista limonense.

