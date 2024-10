Atim Roper tomó una decisión personal que es más aplaudida que sus goles y el éxito de Vis10n

Atim Roper Davis, exjugador y miembro de Vis10n, tomó una de las mejors decisiones de su vida.

El exjugador Atim Roper Davis cumplirá este próximo viernes 46 años y desde hace unos meses decidió darse un regalo muy personal.

El exdelantero del Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa decidió no volver a tomar una sola gota de alcohol.

Sus compañeros de Vis10n, Alonso Solís y Andrey Campos, lo pasan vacilando en el programa por este tema, por eso dicidimos hablar con el vecino de Santa Bárbara de Heredia, quien nos contó cuánto lleva sobrio.

- ¿Por qué tomó la decisión de dejar de tomar alcohol?

Fue una decisión que tomé de un día para otro. Sé que mucha gente lo hace y a veces recae. No estoy diciendo que esa posibilidad no esté en mí, yo lo vivo día a día, ahí va uno poquito a poco. Gracias a Dios, no fue tan fuerte porque no tuve episodios de esos, que mucha gente dice, de ansiedad, sudoración ni mal humor, ni ese montón de cosas; simplemente, el cuerpo mío lo recibió muy bien. Gracias a Dios, yo hago ejercicio, me mantengo muy activo, voy al gimnasio, y todo eso me ayudó mucho.

Sus amigos Alonso Solís y Andrey Campos han entendido y apoyado el cambio de Atim Roper. (Eyleen Vargas/ Ojo por OJO)

- ¿Cuánto tiempo lleva sobrio?

Al principio, todo el mundo era bastante incrédulo, porque saben que llevaba un estilo de vida muy alegre, entonces decía que era casi imposible que lo hiciera o que por lo menos lo bajara y, gracias a Dios, empecé con un día, después cuando vi ya llevaba una semana y cuando me di cuenta llevaba un mes y ya tengo casi cuatro meses. Y me ha ido superbién, estoy muy contento porque he recibido también muy buenas noticias, muchos cambios en la vida.

Ahora uno le ve los beneficios y la paz que genera, que es lo importante. Además, lo acompañé orando mucho, de la mano de Dios, que con eso no juego. Cuando me vacilan también tengo la paciencia de aguantar todas las bromas porque son parte de... y Vis10n es un programa en el que vacilamos.

LEA MÁS: Alonso Solís fue operado con éxito de un quiste benigno y mostró cómo salió de la cirugía

- ¿Hubo algo que pesó para que tomara esa decisión?

Fue simplemente una decisión personal; obviamente, que uno sabe que el licor afecta la familia, a los hijos, el bolsillo, la salud; entonces, el que no lo quiere entender es porque, simplemente, no quiere ver el problema que tiene, y no quiere buscarle una solución. Muchas veces la gente le dice a uno: ‘bájele’ o ‘contrólelo’, pero hasta que uno mismo no haga conciencia, creo que uno no va a salir de eso y cuando se logra la gente ve el montón de beneficios que trae dejar el alcohol.

Como te digo, es admitirlo. Yo al principio decía: “no, no, yo soy un tomador social”, pero es que en Costa Rica un tomador social es un alcohólico, porque en este país tomamos mucho alcohol. De momento, el día de hoy no tengo interés de volver a tomar, mañana es otro día que voy a sumar y ahí voy poco a poco, por eso lo tomé como algo personal, no en honor a nadie, no porque me pasó algo, sino que, simplemente, lo tomé para buscar beneficios en mi vida y cambios, de los cuales estoy muy feliz.

Atim Roper está feliz con este cambio en su vida. (JOHN DURAN)

¿Qué tan tomador era, de todos los días?

Ah no, no. Digamos, yo empezaba a tomar el jueves, viernes, sábado y ahí paraba. A veces, terminaba tomando el domingo; no era de terminar ebrio totalmente, pero ya eran tres o cuatro días y ya eran más los días que iba a tomar que los que no tomaba y ahí fue donde entré en conciencia. Y, a veces, había miércoles que, si había mejengas, iba y me tomaba algo, y los domingos, después de la mejenguita obvio, iba y me tomaba algo.

Uno dice que tiene el control, no lo había perdido totalmente, pero estaba muy cerquita.

- ¿Cómo lo tomaron sus amigos más cercanos o con los que se iba a tomar?

Ellos se dieron cuenta paulatinamente, no es que yo un día les dije: ‘ya no voy a volver a tomar’; no, simplemente un fin de semana salía con ellos y no tomé, el otro fin tampoco tomé y ahí se fueron dando cuenta de que no estaba tomando. Igual, salgo y veo a mis amigos aunque ya ahora menos, pero me han respetado y eso también es fundamental, así como cambiar de espacios a los que uno iba, y que los amigos le respeten la decisión porque si no estás a las puertas de volver. Entonces todos mis amigos, en general, respetaron la decisión y lo han tomado a bien. Sigo siendo el mismo alegre, pero sin alcohol.

LEA MÁS: Nueva novia de Alonso Solís nos dejó con la boca abierta con lo que dijo sobre el Mariachi

¿Le ha costado mantenerse firme o ha tenido alguna recaída?

Como todo en la vida, obvio. A mí, personalmente, no me ha costado tanto, no me he sentido como con ansiedad o así, pero sí, en el camino hay tropiezos. Por ejemplo, ahorita cumplo años (18 de octubre) y todo el mundo es: ‘mae, hasta ahí llegó’, o ahora cuando fui a Limón para lo del Día de la cultura afrodescendiente, todo el mundo era: ‘ahí lo perdemos’, pero no me pasó nada y por eso te digo que es un tema de día a día.

Igual, tropiezos van a haber porque en el supermercado te venden alcohol, vas a una fiesta y hay alcohol, vas a un evento y hay alcohol; o sea, está en uno. El alcohol siempre va a estar ahí, está en uno si quiere tomar.

Atim Roper es amante del ejercicio desde siempre

- Entonces, ¿el día de su cumpleaños no hará fiesta para evitar?

No, tal vez hago una carne asada con los amigos o no hago nada, o hago algo tranquilo. Igualmente, comparto con ellos, pero me tomaré un par de frescos ahí y si ellos quieren beber alcohol, no hay problema, pero de momento, tengo planeado seguir bajo la misma línea.

No era que tomaba y terminaba en un caño o que me perdía una semana, sino que era constante y parejo” — Atim Roper, exfutbolista

Atim Roper Davis jugó con varios equipos en primera división como el Club Sport Herediano.

- ¿Qué lo acercó al vicio y hace cuánto tomaba?

Hay temas muy importantes que me pasaron; por ejemplo, cuando me vine muy joven de Limón, me tocó vivir como a los 150 metros de la Calle de la Amargura, en los tiempos que se hacía la Semana U se cerraba la calle y era una loquera, alcohol para arriba y para abajo, y yo venía llegando a San José solo, era un chiquillo de 17 o 18 años y entonces, fue ahí donde empecé a probar el licor.

Cuando jugué en algunas ocasiones sí bebí, pero por dicha nunca fui a un partido tomado ni nada, pero obviamente, sí le afecta a uno el rendimiento. Ahora los jugadores son mucho más profesionales, antes en un equipo de fútbol eran más los que tomaban que los que no lo hacían, ahora es al contrario. Ahí lo va envolviendo a uno el ambiente y ahí es donde uno se convierte en un tomador social.

- ¿En otras ocasiones había intentado dejar el vicio?

Sí, sí, yo había hecho, paradas de un mes, de 15 días, pero volvía a salir y empezaba suavecito y así, pero parar así por tanto tiempo como ahora no lo había experimentado y, la verdad, es que me siento muy a gusto.

Ya no sé lo que es tener goma de dolor de cabeza, la cara se ve diferente, el ánimo, las horas de sueño porque ya uno empieza a dormir normal” — Atim Roper, exfutbolista

Sus hijos Atim Roper Morales y Samira Roper Morales, quienes también jugan fútbol, son los más felices con su decisión.

- ¿En la familia qué le han dicho?

Es que eso es un círculo que si estás ahí, afecta a todos negativamente, pero si estás afuera afecta positivamente a todos.

Mis hijos eran los que más sufrían; en mi casa, mis papás, mi esposa; o sea, la familia sufre mucho y ahora son los que están más contentos. Mis papás, que ya han sufrido cáncer, infartos y todo y ahora ver que tienen un hijo ahí, tranquilo, sin alcohol y todo, creo que les genera paz.

Atim Roper dice que su familia es la más feliz con su decisión

- ¿Qué llegó a perder por ese mundo?

Creo que todos perdemos en ese vicio, porque al final de cuentas, como le decía, iba y jugaba y nunca me despidieron por alcoholismo, pero ¿qué tan bien jugaba? Tal vez, pude haber jugado mucho mejor, entonces, a lo mejor, son oportunidades que uno perdió. A nivel de familia, si en vez de estar tomando hubiera estado en la casa teniendo tiempo de calidad con la familia. ¿Qué si perdí plata?, también, porque como dicen: ‘con lo que gastó en guaro se pudo haber comprado un montón de otras cosas’, entonces siempre se pierde, se pierde tiempo, familia, afecto, cariño. Siempre se pierde a cambio de un disfrute que es muy vanal.