Ex-A Todo Dar brilla en la televisión de Guatemala

Paola Calderón se dio a conocer en el desaparecido programa A todo dar a inicios de los años 2000. Cortesía

A la miss Costa Rica 2001 Paola Calderón Hütt le habíamos perdido el rastro desde hace un tiempo y resulta que hoy en día es una de las presentadoras más queridas en Guatemala.

La también exchica A Todo Dar conversó con La Teja para ponernos al día de su vida.

La exreina de belleza es una de las presentadoras principales de la revista matutina "Nuestro mundo". Cortesía

- ¿Qué la hizo regresar a Guatemala?

Yo me casé en el 2010 con mi novio, que ya tenía seis años con él y duramos casados de dos a tres años más, él era presentador, pero resultó ser un gran perro que había estado con todo el mundo mientras estaba conmigo, le terminé perdonando una y mil cosas hasta que dije, ‘no más, hasta luego, good bye’. Por eso me regresé a Costa Rica en el 2014, monté una academia de pole dance y la estuve administrando por cinco años.

Estando allá conocí a otro chapín que estaba estudiando en Incae y empezamos a ser novios, quedé embarazada y ahorita tenemos una niña de 7 años (Paulina), sus primeros tres años los vivimos en Costa Rica, y en el 2018 nos vinimos para acá porque a él le salió una mejor oferta laboral.

- ¿Buscó cómo regresar a la tele de una vez?

Cuando regresé no pensaba volver a la televisión, tenía muy claro que no, empecé a trabajar como instructora de yoga en un gimnasio y resulta que me llamaron del canal para ser la presentadora de Combate, pero yo siempre había querido estar en la revista, por estar dentro del canal dije que sí.

- ¿Cuáles ticos estaban en ese momento en Combate?

Había un montón, estaban Pamela Alfaro, María José Naranjo, Kevin Mora, Jesse (del Valle) el novio de Verónica González, entonces ahí pude compartir con ellos como dos años y algo. Después trajeron un presentador de Ecuador y a mí me mandaron adonde yo quería, que era la revista matutina “Nuestro mundo”, porque todo es en el mismo canal Albavisión.

"Nuestro mundo" es un programa con 35 años de trayectoria en la televisión chapina. Cortesía

- ¿Siempre quiso trabajar en televisión?

Es siempre lo que quise, porque a mí me encanta entrevistar y me gusta más en esta faceta que estoy, porque ya tengo experiencia de la maternidad, la experiencia que me han dejado los golpes de la vida y me he preparado mucho con estudios. Cuando me metí a estudiar publicidad, a mí me encantaba la producción, yo no me veía en una agencia, y creo que todo eso fue porque en mi infancia siempre estuvo expuesta a los escenarios, porque toqué arpa con la Orquesta Sinfónica Juvenil durante 11 años.

Yo veía los programa nacionales allá y decía, ‘yo quiero que me den la oportunidad’ y cuando fui miss Costa Rica les dije que por qué no me pasaban a presentar algún segmentito, o algo, pero en aquella época no se le daba tanta importancia a la reina.

- ¿De qué trata Nuestro mundo y cuál es su rol?

Damos toda la actualidad, las noticias, farándula, llegan artistas, se hacen muchas entrevistas, o sea, como un Giros, o Buen día, exactamente igual. Solo que acá somos seis presentadores, dos mujeres y cuatro hombres. Todos tenemos el rol muy definido, las dos casualmente fuimos reinas de belleza, ella está más enfocada en la parte femenina y entretenimiento y yo en los temas de hogar, educación, salud. El programa tiene 35 años de estar al aire.

- ¿Cómo la tratan los televidentes cuando saben que es tica?

Hay mucho amor y como a mí me recuerdan mucho de “Con buena onda”, porque fue un programa al que le tuvieron mucho cariño, es impresionante como todavía me recuerdan. Entonces, es muy chistoso, porque estamos atacando los dos bandos, los más jóvenes me recuerdan porque estuve en Combate y a las amas de casa, porque me vieron en “Con buena onda”, entonces, gracias a Dios he tenido la bendición de tener muchísima aceptación entre los guatemaltecos, nunca he tenido malos comentarios por ser extranjera.

Paola aún mantiene buena comunicación con algunas de sus excompañeras de A todo dar. Archivo (Facebook Carolina Zeledón)

- ¿Cómo es la vida de un famoso allá?

Depende de dónde salga, sí se vuelve un poquito más complicado. Acá la vida es tranquila y te reconocen montones, te piden fotos, pero la gente sí se pone muy contenta cuando me ven en el centro comercial, en el cine o así.

Siempre me recuerdan por el baile que me tocaba en “Con buena onda”, que se llamaba La cocotera, a la fecha me preguntan que cuándo la vuelvo a bailar.

- ¿Cómo es la seguridad para una figura pública?

Irónicamente una vez que me asaltaron, después de cuidarme toda la vida, fue en el portón de mi casa en Costa Rica. Yo decía, “no puede ser”, me moría de la cólera, pero acá depende de donde uno ande metido, tampoco te puedo decir que es el lugar más seguro. Yo sí soy muy reservada, a lo que comparto en mis redes sociales, una cosa es lo que yo me exponga, pero yo no saco ni a mi esposo ni a mi hija, por su seguridad, siento que no es bueno que sepan dónde estamos y lo que hacemos.

Yo he tenido compañeras que han sufrido acoso, tipo Karina Ramos y el tipo ha terminado en el manicomio.

- Veo que pasa muy al tanto de los famositicos de acá...

Por supuesto, yo no me lo pierdo. Digamos que ahora yo estaba feliz viendo Dancing with the Stars y le llevaba unas ganas a que Nicole Aldana ganara. A parte toda mi familia está allá y antes de pandemia trataba de viajar cada dos meses, pero ahora se me ha vuelto más complicado, por mi hija.

Mi mamá ahorita está aquí conmigo y se queda hasta noviembre y ella es la que me dice, “veamos esto”, o en fin de año me tiro los toros, todo eso no me lo pierdo.

- ¿No piensa regresar a vivir a Costa Rica?

Nosotros nunca decimos nunca. Si hay algo a lo que me acostumbré es a aprovechar las oportunidades laborales y mi esposo está muy bien en su trabajo y para mí la televisión allá es de preferencia, de tener siempre a los mismos, entonces, es muy complicado entrar en esa argolla. De hecho, cuando regresé hace cinco años intenté entrar a Multimedios y no se dio la oportunidad, e iba a hacer una prueba para Informe 11 Las Historias y tampoco se dio. Yo siento que allá todavía me ven mucho como modelo, en cambio acá fue mucho más fácil y ya veo los frutos.