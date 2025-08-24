¿Recuerda a Paola Calderón? Exbailarina de A toda dar narra lucha por biopolímeros en sus glúteos

Paola Calderón Hütt va para 45 años. Fotografía: Cortesía Paola Calderón. (Instagram/Instagram)

La exbailarina de A todo dar, Paola Calderón Hütt, lucha desde hace 17 años con algunos problemas en su salud derivados de los polímeros que le inyectaron en sus glúteos, durante un arreglo estético al que se sometió en el 2008.

Miss Costa Rica 2001 habló sobre ese tema en una reciente entrevista que concedió a La Teja y reconoció que se hizo el procedimiento estético para llamar más la atención de su entonces pareja, un expresentador guatemalteco de televisión, con quien se casó en el 2010 –tras seis años de novios– y de quien se divorció a los dos años.

“Mi ex me daba vuelta con una tipa que se había puesto glúteos, pero de prótesis. Como me daba vuelta, yo tenía la autoestima por el piso y decidí operarme, pero me hablaron de este método (la inyección) más fácil y todo el mundo me decía que sí, que era superrecomendado, que tenía licencia y... mentira, todo fue mentira. Uno tiene que tener cuidado para no dejarse engañar”, dijo Paola.

Explicó que el procedimiento se lo realizó en Costa Rica y que el lugar se lo recomendó “alguien” de A todo dar.

“Mi mamá me lo advirtió, todo el mundo, y uno cegado por querer solucionar de inmediato y no de la manera correcta, y lo peor de todo es que como nadie habla de esto, hay mucha gente que lo sigue haciendo, que sigue pasando por esto. Desgraciadamente, hay mucha gente que cae”, recalcó la exreina de belleza.

Paola Calderón, de azul, fue parte de las bailarinas del desaparecido programa de Repretel, A todo dar. (Archivo/Archivo)

El calvario de Paola Calderón

Pao rompió el silencio sobre este tema para despertar conciencia entre las personas y evitar que más gente sea víctima de situaciones así, que ha representado para ella un verdadero calvario.

“Es algo de lo que nadie te habla, confiás porque todo el mundo lo hace, te lo colocan hasta los médicos conocidos y, al fin y al cabo, siento que hasta los mismos médicos no tienen ni la menor idea de que están siendo engañados con esta sustancia, o eso es lo que yo quiero pensar, porque si es con toda la mala intención solo para vender, realmente, le hacen un daño a uno de por vida”, afirmó.

A consecuencia de la sustancia que le inyectaron, Paola va para la tercera cirugía para extraer el líquido encapsulado en esa parte de su cuerpo, y que la hace pasar por malestares e incomodidades que no se las desea a nadie.

“Ya llevo dos cirugías y, si Dios quiere, a fin de año voy a una tercera”, dijo la simpática presentadora de televisión. Ese nuevo procedimiento será el 28 de noviembre en Colombia, país donde se hizo la cirugía anterior, tras una mala experiencia en su primera intervención, en Guatemala.

“El tema de los biopolímeros ha sido bien complicado, esto es algo que no se cura, sino que hay que seguir tratándolo. La primera vez me operé en Guatemala, pero aquí en Centroamérica no hay tanta experiencia con este tema, entonces voy a Colombia. Allá me realicé la segunda cirugía y ahora voy por la tercera, porque nunca termina de salir (la sustancia) por completo. Esta operación lo que hace es extraer todo el líquido que se encapsula”, explicó.

Paola Calderón fue parte del programa guatemalteco Con buena onda, que fue la versión chapina de A todo dar. Fotografía: Cortesía Paola Calderón. (Instagram/Instagram)

Sufre de dolores crónicos

Mencionó que por esa situación, en la actualidad sufre de dolores bastante crónicos para caminar o hacer ejercicios, y como ella es físicamente tan activa, eso le genera muchos problemas.

“Los glúteos se ponen como duros, puede ocasionar necrosis o llagas, dependiendo. Yo solo he tenido como masas duras y mucho dolor, porque donde se ponen duros me presiona la ciática y eso me genera unos dolores hasta la pierna”, refirió.

Calderón, de 44 años, piensa que eso también desembocó en problemas de infertilidad, pues también sufrió un calvario para lograr ser mamá.

“A mí los embarazos no me pegaban y me di cuenta que, tal vez, a raíz de los biopolímeros tenía una condición que se llama trombofilia, que es un problema de coagulación en la sangre, y entonces hacía que mi cuerpo rechazara todo cuerpo externo y al ponerse un embrión, lo rechazaba enviándole un coágulo por la placenta para matarlo”, consideró.

En el 2015, Pao, finalmente, conquistó su deseo de convertirse en mamá. Paulina tiene 10 años y es hija de su actual esposo, Karel Ricica, un ingeniero guatemalteco que trabaja como gerente financiero.

Paola Calderón trabaja como presentadora de tele en Guatemala. Fotografía: Cortesía Paola Calderón. (Instagram/Instagram)

Su vida en Guatemala

Quizá usted se preguntará por qué Paola habla tanto de Guatemala y la razón es porque lleva años viviendo en ese país.

Calderón se fue para tierras chapinas en el 2004; en principio, por cuatro meses, para participar en el programa “Con buena onda”, la versión guatemalteca de “A todo dar”.

El espacio fue un éxito en la televisión de allá y esos cuatro meses se convirtieron en 10 años.

“Empezamos a tener mucho éxito, mucho trabajo. Me dieron oportunidades para realizar sorteos y conducciones, cosas que yo quería, pero que en Costa Rica nunca se me dio la oportunidad. Entonces, empecé a aprovechar y aprovechar. Me casé y me quedé por acá (Guatemala) hasta que me divorcié”, dijo.

En el 2014, cuando se separó de su exesposo, se vino a Costa Rica, abrió un estudio de “pole dance” en San Pedro, y comenzó una relación sentimental con su ahora marido y padre de su única hija, quien también nació en Guatemala.

A su pareja le salió una gran oportunidad de trabajo en su país, por lo que dejaron Costa Rica en el 2019 y a su llegada, la televisión le abrió de nuevo las puertas a la guapa tica.

Trabajó un tiempo como conductora de la versión chapina de “Combate” y en el 2020 su oportunidad soñada le llegó: conducir el programa matutino “Nuestro Mundo”, en el canal Televisiete, uno de los principales de allá.

Actualmente, Pao es figura de esa revista y también es creadora del pódcast “Madre ando”, en el cual narra la expectativa versus la realidad de lo que es ser mamá.