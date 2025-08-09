Exbailarina de A todo dar hizo esto tras burumbún que le armó a Atim Roper en Vis10n

Atim Roper vivió una gran congoja en Vis10n porque Catalina Rivera, exbailarina de A todo dar, lo confrontó públicamente y en vivo por un supuesto chisme que hizo sobre ella. Fotografía: Captura Vis10n. (Captura/Captura)

Catalina Rivera, exbailarina de A todo dar, reaccionó de una forma bastante curiosa luego de confrontar a Atim Roper en el programa Vis10n del miércoles pasado, por un aparente chisme que el exfutbolista habría inventado sobre ella hace más de 20 años.

Según Catalina, Roper anduvo diciendo que hace años ellos tuvieron algo, cosa que la exfigura de Repretel desmintió, mientras hacía pasar al exfutbolista por un momento de mucha congoja frente a las cámaras.

“Aquí mi versión es que él sí le dijo a la gente que nosotros por aquí y por allá escondiditas, pero que yo lo negaba porque no quería que la gente se diera cuenta. No sé si era porque era muy popular o famoso. Siempre soñé tener esta oportunidad (la de confrontar a Atim por eso) y hoy (6 de agosto) la tuve públicamente”, dijo Rivera esa vez.

Catalina Rivera piensa que no la volverán a invitar a Vis10n por lo que dijo de Atim Roper. Fotografía: Captura Instagram Catalina Rivera. (Instagram/Instagram)

Atim negó en todo momento lo que Catalina le decía en vivo. “Nunca, nunca, de mi parte no porque yo estoy casado y todo. Jamás. No sé quién dijo porque a mi boca nunca llegó y jamás lo voy a decir, porque tengo una hija y no me gustaría que alguien dijera algo así, entonces soy cuidadoso por eso”, respondió el exjugador.

Este jueves, un día después del tenso momento, Catalina reaccionó a la situación y al compartir en sus historias de Instagram el extracto de su reclamo a Roper, escribió: “Sospecho que no me van a volver a invitar al programa”.

Catalina Rivera bromeó con que el jueves tuvo que andar así en la calle por el alboroto que le armó a Atim Roper en Vis10n. Fotografía: Captura Instagram Catalina Rivera. (Instagram/Instagram)

Pero su reacción más sorprendente llegó después, cuando compartió una fotografía de ella con la cabeza metida en una bolsa plástica.

“Hoy (jueves) alguien salió a la calle así”, escribió sobre la singular imagen.

Al parecer, Catalina quería evitar que la gente la viera y la reconociera por el burumbún que le armó a Atim, quien, de fijo, vivió sus peores minutos frente a las cámaras.

