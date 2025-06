Así ha sido la vida de Pepe Campos, el famoso pianista del desaparecido A todo dar

Pepe Campos sigue tocando piano a sus 71 años y conserva el trabajo que consiguió hace 25 años en sus tiempos de A todo dar. Fotografía: Cortesía Pepe Campos. (Cortesía/Cortesía)

A todo dar (ATD) cumplirá en agosto 20 años de haber salido del aire, pero las figuras que pasaron por el recordado programa de Repretel quedaron para siempre en la memoria del público.

Uno de esos a quien nunca olvidará la generación que creció con el exitoso espacio de concursos de canal 6, es a José Joaquín “Pepe” Campos, el famoso pianista que, junto al ‘dj’ Malanga, musicalizó a diario ATD.

Pepe trabajó en el programa los cinco años que estuvo al aire, a pesar de que al mes de contratado pensó en renunciar porque su repertorio era limitado para los gustos de aquellos tiempos.

Así lo confesó el músico, quien hoy tiene 71 años, en una entrevista que dio a La Teja y en la que repasó sus tiempos en el famoso programa de Repretel (al que llegó cuando tenía 47) y su vida posterior a ese fenómeno que sacudió la televisión.

Pepe Campos junto a Gipzy Montoya y Nadia Aldana, dos de las bailarinas de A todo dar. En el programa de canal 6 él fue pianista. Fotografía: Cortesía Pepe Campos. (Cortesía/Cortesía)

Así llegó Pepe Campos a ATD

Campos recordó que llegó a ATD gracias a la experiencia que había acumulado en el pasado, musicalizando programas de los canales 4, 6 y 7. En un tiempo de “receso televisivo”, el periodista René Barboza le contó que Repretel estaba buscando un pianista para un espacio de concursos y así surgió la oportunidad.

“Él (Barboza) me hizo el contacto. Hablé con todo el mundo (en Repretel) y me dijeron que fuera a probar, que ya habían probado a cinco chavalos pianistas antes, pero que no tenían experiencia haciendo efectos de sonidos en programas en vivo. Había que tener ligereza y ser una persona que tenía que estar superatenta”, recordó Campos.

Al mes de estar tocando en ATD, la producción le dijo: “El puesto es suyo”, pero un mes después de eso su repertorio se le acabó y él pensó en renunciar, pero su hijo –también llamado José Joaquín Campos, hoy músico en Nace una estrella– con 12 años, le ayudó a hacer pistas y secuencias nuevas y él pudo continuar hasta que Repretel sacó el programa del aire, el 31 de agosto del 2005.

“En ATD estuve manejando los sonidos en discman, que era lo que estaba de moda. Tenía como tres o cuatro discos con efectos de sonido, entonces tenía que estar muy atento buscando el disco con los sonidos del concurso que venía y así ir generando los efectos de sonido. No había computadora ni nada”, relató el artista.

Pepe Campos vivió en carne propia el fenómeno A todo dar, que tuvo multitudinarias convocatorias en las giras que hacían alrededor del país. Fotografía: Cortesía Pepe Campos. (Cortesía/Cortesía)

Para Pepe, ese tiempo fue una época dorada de su carrera profesional, que tambén cuenta con experiencia internacional en otras latitudes como Brasil o Estados Unidos.

“Fue muy bonito, definitivamente fue de las mejores experiencias que he tenido con la música, pero la gran cosa y lo mejor que tuve con mi paso por ATD fue la respuesta del público. De las cosas más lindas de ATD fue cómo se le llegó a la gente y cómo la gente llegó a identificar no al músico, sino a la persona que trabajaba en televisión, la humildad de la gente, fue lo que más me marcó y me gustó de ese programa”, nos dijo.

Sigue en trabajo que consiguió gracias a ATD

Pepe recordó que su paso por el programa de la televisora de La Uruca también representó muchísimo trabajo para él en la música, debido a la popularidad que empezó a arrastrar.

De hecho, en el 2000, cuando recién empezó en ATD, le salió una oportunidad de hacer unas vacaciones como pianista en el restaurante Magnolia del Casino Colonial en San José.

En el 2003, el dueño del hotel lo contrató como músico de planta y 22 años después él sigue en ese trabajo que conquistó gracias a su paso por el desaparecido programa de canal 6.

“En el 2003, el gringo (dueño del Casino Colonial) me contrató fijo y ahí estuve. El agosto del 2005 que terminó en A todo dar, quedé montado ahí en el Casino Colonial hasta el día de hoy. Creo que es un récord Guinness para cualquier músico de cualquier país del mundo haber trabajado para la misma empresa como pianista por tantísimos años. Ahí estoy, ahí sigo con las mismas ganas, con la misma fuerza y los mismos compañeros de hace un montón de años. Me sigue visitando mucha gente que llega a oírme a tocar ahí”, afirmó.

Pepe está en el restaurante del casino capitalino todos los jueves, viernes y sábados, a partir de las 7:30 de la noche.

Pepe Campos junto a Maureen Salguero, quien fue la animadora "detrás de cámaras" de A todo dar. Fotografía: Cortesía Pepe Campos. (Cortesía/Cortesía)

Además, el pianista con 36 años de trayectoria, se presenta algunas veces en el Country Club en eventos especiales para los que es contratado.

“A mí ATD me levantó mucho el ánimo, me dio trabajo y la patada que me pegó el programa en la vida artística fue muy fuerte. Todavía a los 71 años estoy trabajando a base de ese mismo impulso que me dio el programa, entonces significa montones (el programa)”, destacó.

Para él, lo más lindo de todo este tiempo tocando órgano y piano ha sido poder sacar a su familia adelante a punta de música.

“Lo más lindo es ver crecer a mi familia a pura música, a puro piano. La música me financió, me alimentaba espiritualmente, y lo más gratificante ha sido eso: verme ahora en este momento que uno va, digamos, de salida, aunque pienso que Dios me tiene unos años más para seguir con esto que me ha mantenido con vida, activo y bien contento. Si tuviera que vivir otra vida, sería la misma, no me cambio por nada”, refirió.

¿Y cómo está la salud de Pepe Campos?

Sobre su salud, confirmó que está puras tejas, solo tiene un problema auditivo que, según los médicos, es a causa de la edad.

“En octubre voy a cumplir 72 años, gracias a Dios estoy con toda la pata, hay unos problemillas a nivel de tinnitus (sonido de timbre en el oído) pero el doctor me dijo que era algo normal en personas mayores de 60 años. Mientras pueda escuchar el piano, estoy feliz”, recalcó.

Pepe Campos, Gipzy Montoya y Angie Conejo en los tiempos de A todo dar. Fotografía: Cortesía Pepe Campos. (Cortesía/Cortesía)

En cuanto a si mantiene contacto con sus excompañeros de A todo dar, mencionó que es más cercano a Nancy Dobles, pero que de vez en cuando intercambia mensajes con algunas otras figuras del programa.

