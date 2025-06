Hijo de exfigurón de A todo dar brilla en Nace una estrella

Pepe Campos (centro, de barba) fue el pianista oficial de A todo dar, uno de los programas más exitosos de Repretel. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía/Cortesía)

El hijo de una de las exfiguras más recordadas de A todo dar brilla en Nace una estrella (NUE), pero no como participante del reality de canto de canal 7, si no como integrante de la banda del mediático programa.

Se trata de José Joaquín “Pepe” Campos Ramírez, el del medio de tres hijos que tiene el famoso pianista Pepe Campos (también llamado José Joaquín), quien por años se encargó de la música en vivo de A todo dar al lado del “dj” Malanga.

Pepe Campos “papá” trabajó en el exitoso programa de Repretel durante los cinco años que el espacio de concursos estuvo al aire por canal 6 –fue cancelado el 31 de agosto del 2005– y su nombre era muy mencionado por Maureen Salguero y Nancy Dobles.

Muchos años después, su hijo disfruta de su propio tiempo como músico en uno de los principales programas de la televisión nacional, con el recuerdo de aquellos tiempos que vivió junto a su papá en la televisora de La Uruca.

Pepe Campos heredó el talento de su papá y hoy es parte de Nace una estrella, pero como integrante de su banda. Fotografía: Cortesía Pepe Campos. (Cortesía/Cortesía)

“Soy cien por ciento músico y dentro de la música hago producción musical que es lo principal de mi carrera”, dijo Pepe “hijo” en una reciente entrevista con La Teja en la que habló de él y de los tiempos en que su progenitor trabajó en A todo dar.

Como es de suponer, Pepe heredó el talento musical de su papá. Recordó que creció con las melodías del piano emergiendo desde la sala de su casa y a los 4 años ya tocaba piezas sencillas con ese instrumento acompañado de su papá.

A los seis años, don Pepe inscribió a su hijo en clases de piano en la Universidad de Costa Rica (UCR), despertando una pasión en él que sigue creciendo a los 35 años.

“En un momento dado mi papá vio que tenía talento y que se me hacía muy sencillo (tocar el piano) para la edad que tenía y decidió meterme a clases a la UCR a los 6 años. Ya el vínculo con la música estaba hecho”, relató el joven, quien dice que el piano fue su primer amor.

Un chiquillo A todo dar

Cuando su papá fue contratado en Repretel para A todo dar, él tenía 11 años y recuerda que más de una vez acompañó a don Pepe al trabajo, tiempos en los que soñó con lo que, curiosamente, años más tarde se le hizo realidad en canal 7.

“De niño, cuando mi papá trabajaba en A todo dar, fui muchísimo al programa y me empapé de lo que era la televisión y este proyecto en la banda de Nace una estrella significa como volver a esa parte de mi vida que me encanta que es la tele.

Pepe Campos "padre" fue tan famoso como las presentadoras y modelos de A todo dar. Fotografía: Facebook Pepe Campos. (Cortesía/Cortesía)

“Tengo muy bonitos recuerdos de esa época. Recuerdo el fenómeno (de A todo dar) como tal, lo pesado que era salir con mi papá y que la gente se le acercara para saludarlo. Él muy amable y feliz, pero sí llegó a ser parte de nuestra vida como familia el hecho de que a él lo conocieran tanto. Recuerdo que me llamaba mucho la atención la parte de producción, ver las cámaras, cómo se comunicaban, cómo trabajaban y eso es lo que me gustó de la tele”, recalcó.

Pepe contó que su oportunidad de trabajar en tele –como lo hizo su papá hace 20 años– surgió de un momento a otro por una invitación que le hizo Rodrigo Lagunas, el director de la banda de NUE, en el 2023.

Él no pensó dos veces para decirle sí a la propuesta que le trajo mucha nostalgia por los tiempos que vivió en el pasado con su papá y que, además, le valieron reencuentros muy especiales con figuras del programa con las que él creció, como Nancy Dobles.

“Me recuerda mucho (las épocas de su papá en A todo dar) y además, particularmente, me he encontrado a un montón de personas que trabajaban en su momento en Repretel y cuando llego a Teletica empiezo a encontrarme amigos que me conocieron a mí de niño y ahora me los encuentro trabajando ahí conmigo, es muy bonito”, recalcó.

Destacó las veces que se encuentra a Nancy en Teletica. “Por ejemplo, Nancy Dobles siempre que voy a Teletica y me la encuentro es un gran abrazo y mucho cariño”, refirió.

Pepe Campos acompañó a Francinny Castillo en la más reciente presentación de la participante en Nace una estrella. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Pianista de Debi Nova

El proyecto en Teletica es solo uno de los múltiples trabajos que tiene Pepe Campos. Él tiene una productora de conciertos desde hace unos 10 años y desde el 2018 es el tecladista oficial de la cantante costarricense Debi Nova.

También toca con el cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga, la tica Charlyn Stewart y es pianista y director del proyecto Plancha Live.

Sobre cuánto ha impactado la popularidad de su papá en el éxito que él tiene en el ambiente musical, consideró: “Creo que a nivel de abrir puertas, hay una confianza porque quien conoce a mi papá sabe que uno siempre copia patrones, y mi papá siempre ha sido una persona muy responsable y un gran profesional y por ese lado siempre ha habido algo que me respalda”.

“Pero más que todo, la ventaja (de que su papá sea tan conocido) ha sido entender y ver el ejemplo en cómo se vive de la música en este país y que se puede mantener a una familia a punta de tocar de la manera más honrada y honesta que pueda haber, entonces mi papá siempre ha sido ese ejemplo profesional”, continuó.

Pepe Campos "papá" es uno de los pianistas más reconocidos del país. Fotografía: Facebook Pepe Campos. (Cortesía/Cortesía)

A Pepe “hijo” le ilusiona vincularse formalmente a la televisión como productor musical, una de las áreas que más le gusta de la industria, mientras esa oportunidad le llega, vive al máximo su presente.

“Es una experiencia muy bonita (NUE) de volver al lugar donde fui feliz antes (la televisión)”, finalizó.