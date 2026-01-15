Exbailarina de A todo dar pasó por el quirófano para tratar terrible mal en sus glúteos

La exbailarina de A todo dar, Paola Calderón, finalmente logró entrar al quirófano por tercera vez para tratar el terrible mal que sufre en los glúteos tras un arreglo estético que se realizó en esa parte del cuerpo en el 2008.

Calderón, quien actualmente vive y trabaja en la televisión de Guatemala, tenía programada la cirugía para el 28 de noviembre, pero una fuerte influenza la obligó a posponer el procedimiento para enero, luego de pasarla bastante mal de salud.

Paola Calderón Hütt, exbailarina de A todo dar, vive y trabaja en Guatemala.

El origen del problema: biopolímeros

La miss Costa Rica 2001 ya había contado a La Teja, en agosto pasado, que lo que le inyectaron fueron biopolímeros, una sustancia altamente peligrosa que le ha provocado graves complicaciones médicas y afectaciones en su vida diaria.

“El tema de los biopolímeros ha sido bien complicado, esto es algo que no se cura, sino que hay que seguir tratándolo. La primera vez me operé en Guatemala, pero aquí en Centroamérica no hay tanta experiencia con este tema, entonces voy a Colombia. Allá me realicé la segunda cirugía y ahora voy por la tercera, porque nunca termina de salir (la sustancia) por completo. Esta operación lo que hace es extraer todo el líquido que se encapsula”, explicó en ese entonces a este medio.

Exbailarina de A todo dar va así a sus citas de control post operatorio

La cirugía ya se realizó y fue un éxito

En las últimas horas, Paola confirmó en Instagram que ya fue operada y aseguró que todo salió bien, aunque reconoció que la recuperación será delicada y requiere muchos cuidados.

“Amigos, salí bien. Me he sentido bien. Se me ha bajado la presión un par de veces pero normal. Ahora la parte de la recuperación es tan importante como la operación, así que ahí les voy contando cuando me sienta mejorcita”, dijo.

Así es su proceso de recuperación

La guapa compartió fotos y videos donde mostró cómo se encuentra actualmente, incluso un ‘clip’ en el que se ve trasladándose en carro, acostada boca abajo en los asientos traseros.

Además, explicó que debe usar drenajes para que termine de salir el material encapsulado.

“Superhinchada, conectada a varias máquinas y con pasito tuntún pero muy positiva. Gracias a todos los que me han escrito y tenido en sus oraciones. Es el mejor regalo que uno puede hacer por alguien (una oración). Por el próximo mes estaré con drenajes que terminan de sacar la cochinada. ¡Al fin, sin nalgas!”, escribió en varias historias.

Paola Calderón, ex-A todo dar, confirmó en esta publicación que ya fue operada.

Cirugía en Costa Rica y mensaje de advertencia

Calderón se operó en Costa Rica en el 2008, luego de que una excompañera de A todo dar le recomendara el lugar. Por eso, aprovechó el momento para enviar un fuerte mensaje de prevención a otras mujeres.

“Ojalá muchas que estén pensando en hacerse sus arreglitos, investiguen bien con quién y qué se van a hacer. Sé que a más de una les servirá de ejemplo y a hacer las cosas bien”, finalizó.