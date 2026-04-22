Stefanía Colombari revela lo que significa ser la nueva presentadora de Telenoticias

Stefanía Colombari es la nueva presentadora de Telenoticias y seguirá presentado la edición de la noche junto a su jefe Rodolfo González. (redes/Instagram)

La periodista Stefanía Colombari se refirió a su debut como presentadora de Telenoticias y dejó claro que esta nueva etapa la tiene con el corazón lleno, pero también con los pies bien puestos sobre la tierra.

Luego de aparecer en la edición estelar de este martes junto al director Rodolfo González, la comunicadora compartió un mensaje en redes sociales, en el que expresó lo que significa este paso en su carrera.

“Recibo esta nueva etapa con muchísimo agradecimiento, ilusión y un profundo sentido de responsabilidad”, escribió.

LEA MÁS: Yessenia Alvarado, periodista de Telenoticias, terminó llorando en emotivo encuentro con la dueña de Teletica

Colombari también aprovechó para recordar sus raíces en 7 Días, espacio en el que ha trabajado durante una década y que, según afirma, ha sido clave en su formación profesional.

“Continúo en 7 Días, un espacio que me ha permitido, durante 10 años, profundizar, investigar y contar historias con contexto”, destacó.

Stefanía Colombari y Rodolfo González debutaron como presentadores de la edición estelar de Telenoticias este martes 21 de abril de 2026. (redes/Instagram)

Ahora, su papel es distinto, pero igual de retador. La periodista asegura que le emociona poder conectar con la audiencia desde otra vitrina como lo es Telenoticias.

“Me emociona ahora poder también conectar con la audiencia como presentadora de Telenoticias, acompañarla cada noche y seguir haciendo un periodismo que informe, explique y aporte”, añadió.

Seguirá en 7 Días

El mensaje también lo compartió en inglés, reafirmando su entusiasmo por este nuevo rol y el compromiso de mantener el mismo rigor periodístico que la ha caracterizado.

Su llegada como presentadora forma parte de los cambios que impulsa el noticiero, en los que se busca dar mayor protagonismo al talento de la casa y refrescar la dinámica en pantalla.

Por ahora, Colombari combinará ambos mundos: seguirá desarrollando reportajes en 7 Días y, al mismo tiempo, asumirá el reto de estar frente a cámaras en la edición estelar junto a González todas las noches, a partir de las 7 p.m.

Stefanía Colombari dijo estar agradecida con la oportunidad que le están dando en Telenoticias. (redes/Instagram)

Hace un mes cumplió 10 años de estar en Teletica, tiempo en el que ganó, en el 2023, el premio Alberto Martén Chavarría, que otorga la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham), por uno de sus reportajes.

“10 años en Teletica también pueden contarse en cerca de 450 reportajes en profundidad y decenas de coberturas especiales. Pero, sobre todo, en historias humanas que me han transformado, aprendizajes que han marcado mi camino y desafíos que han fortalecido mi vocación. Hacer televisión en 7Días ha sido una aventura intensa y profundamente inspiradora”, publicó en marzo.