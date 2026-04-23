“Ahora los voy a disfrutar más”: creador de Los Zumbis habla de su esperado regreso a Costa Rica

Los Zumbis, del creador Fernando de Narváez, están de regreso, ahora en las páginas de La Teja. (Cortesía/La Nación)

El regreso de los Zumbi a Costa Rica no solo tiene emocionados a los lectores, sino también a su propio creador, quien asegura que esta nueva etapa la está disfrutando más que cuando empezaron a circular a inicios de los años 90.

El colombiano Fernando de Narváez contó que, aunque lleva años recibiendo el cariño del público gracias a sus shows de Los Zumbi, lo que está viviendo con este retorno es completamente distinto.

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“Hago show de Los Zumbi casi siete veces a la semana y toda la gente me felicita a mí todos los días. O sea, yo estoy acostumbrado a que me feliciten. Pero cuando pasan estas cosas, de volver a revivir cómo inició todo, es muy lindo vivir esto”, confesó muy emocionado.

El diseñador gráfico agregó que lo está disfrutando más ahora por la ilusión que siente su familia de vivir esta experiencia por primera vez.

“Mi esposa no ha vivido eso, entonces mi familia está viviendo eso. Es una cosa maravillosa”, dijo.

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Después del gran éxito de Los Zumbis en los periódicos, Fernando de Narváez se creó un show infantil que al día de hoy sigue presentando. (Cortesía/Cortesía)

De Narváez también nos contó cómo se dio el regreso de Los Zumbi al país y, contrario a como ocurrió en el año 1991, esta vez él no buscó directamente al Grupo Nación, sino que todo se acomodó de una forma muy particular.

“A mí me llegaron dos ángeles ticos, uno se llama Jeff y el otro Arthur. Ellos me llamaron y me dijeron: ‘Fernando, queremos volver a traer a Los Zumbi… vamos a meterle cariño y trabajo’”, recordó.

A partir de ahí, decidieron apostar por el proyecto en conjunto y ver hasta dónde podía llegar.

“Hagamos una sociedad, casi 50/50, y lo que se venda, pues vamos a mitad… y así fue”, recordó sobre el acuerdo al que llegaron.

Sus representantes se encargaron de hacer la negociación y es así como este lunes 27 volverá oficialmente la familia Zumbi a Costa Rica.

Apostaron por el proyecto

Recuerde que los mapas saldrán en La Teja durante los próximos cinco lunes y que los jueves se publicará un mapa coleccionable.

Don Fernando reveló que su mapa favorito siempre fue el Zumbiconcierto, donde Junior Zumbi es el protagonista, pues su sueño siempre fue ser músico y lo cumplió a través de aquel ejemplar.

Según recordó, hubo una marca de gaseosas que lo patrocinó y en el país hasta se hizo un concierto por todo el alboroto que causó ese mapa.

Los Zumbis se publicaban los viernes en La Nación, en 1991. (Cortesía/Cortesía)

“Yo me hice un concierto que yo me soñé. Ese es mi favorito. Ahí cumplí el sueño… a través del dibujo”, mencionó.

De Narváez estará en Costa Rica la otra semana, pues no solo viene a definir los últimos detalles de las zumbipistas sino también porque estará de invitado en MegaCon 2026 que se realizará el sábado 2 y domingo 3 de mayo en el Centro de Convenciones.