¿Busca casa? Banco ofrece viviendas en el Valle Central y otras zonas (hay una en 32 millones)

El Banco de Costa Rica está ofreciendo propiedades en algunos lugares del país para aquellas personas que están buscando casa donde quieren formar su familia o incluso independizarse.
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A través del sitio web de la entidad bancaria se pueden encontrar varias opciones en todas las provincias. Algunas tienen precios que superan los 100 millones de colones, mientras que otras tienen un valor razonable, con descuento.
La Teja tuvo la libertad de elegir algunas casas ubicadas en el Valle Central.
Casa en Mora de San José
- Folio N.º 1-663808-000
- Ubicación: Tabarcia, Mora, San José. 500 metros al oeste del costado oeste del templo católico, camino a Bustamante, casa amarilla antes del puente.
- Área del terreno: 400,00 m²
- Área de construcción: 135,00 m²
- Precio inicial: ¢56.241.000,00
- Descuento: 5%
- Precio final: ¢53.428.950,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Tibás
- Folio N.º 1-319087-000
- Ubicación: Cinco Esquinas, Tibás, San José. 140 metros al sur del super y licorera La Primavera. Urbanización La Fabiola, casa 25.
- Área del terreno: 169,55 m²
- Área de construcción: 179,00 m²
- Precio final: ¢67.281.000,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Aserrí
- Folio N.º 1-576410-000
- Ubicación: Aserrí, Aserrí, San José. Carretera Tarbaca, 100 metros al oeste del cruce de Cinco Esquinas.
- Área del terreno: 977,86 m²
- Área de construcción: 403,87 m²
- Precio inicial: ¢141.929.000,00
- Descuento: 40%
- Precio final: ¢85.157.400,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Barva de Heredia
- Folio N.º 4-149436-000
- Ubicación: San Pablo, Barva, Heredia. De la iglesia de Buena Vista, 50 metros al oeste, 160 metros al noreste; luego, por servidumbre, 60 metros al noroeste.
- Área del terreno: 784,58 m²
- Área de construcción: 106,80 m²
- Precio inicial: ¢82.012.000,00
- Descuento: 5%
- Precio final: ¢77.911.400,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Turrialba
- Folio N.º 3-197383-000
- Ubicación: Santa Teresita, Turrialba, Cartago. Guayabo, 2 km al sureste del Parque Nacional Arqueológico Guayabo.
- Área del terreno: 1.493,32 m²
- Área de construcción: 86,40 m²
- Precio inicial: ¢36.162.000,00
- Descuento: 10%
- Precio final: ¢32.545.800,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
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Casa en Alajuela
- Folio N.º 2-390856-000
- Ubicación: San José, Alajuela, Alajuela. Del servicentro Chamu, 225 metros al sur y 175 metros al oeste.
- Área del terreno: 168,87 m²
- Área de construcción: 211,00 m²
- Precio inicial: ¢69.216.000,00
- Descuento: 15%
- Precio final: ¢58.833.600,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
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