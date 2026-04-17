¿Busca casa? Banco ofrece viviendas en el Valle Central y otras zonas (hay una en 32 millones)

El Banco de Costa Rica está ofreciendo propiedades en algunos lugares del país para aquellas personas que están buscando casa donde quieren formar su familia o incluso independizarse.

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A través del sitio web de la entidad bancaria se pueden encontrar varias opciones en todas las provincias. Algunas tienen precios que superan los 100 millones de colones, mientras que otras tienen un valor razonable, con descuento.

La Teja tuvo la libertad de elegir algunas casas ubicadas en el Valle Central.

Casa en Mora de San José

El Banco de Costa Rica está ofreciendo casas en diferentes zonas del país, algunas con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 1-663808-000

Ubicación: Tabarcia, Mora, San José. 500 metros al oeste del costado oeste del templo católico, camino a Bustamante, casa amarilla antes del puente.

Tabarcia, Mora, San José. 500 metros al oeste del costado oeste del templo católico, camino a Bustamante, casa amarilla antes del puente. Área del terreno: 400,00 m²

400,00 m² Área de construcción: 135,00 m²

135,00 m² Precio inicial: ¢56.241.000,00

¢56.241.000,00 Descuento: 5%

5% Precio final: ¢53.428.950,00

¢53.428.950,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Tibás

El Banco de Costa Rica está ofreciendo casas en diferentes zonas del país, algunas con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 1-319087-000

Ubicación: Cinco Esquinas, Tibás, San José. 140 metros al sur del super y licorera La Primavera. Urbanización La Fabiola, casa 25.

Cinco Esquinas, Tibás, San José. 140 metros al sur del super y licorera La Primavera. Urbanización La Fabiola, casa 25. Área del terreno: 169,55 m²

169,55 m² Área de construcción: 179,00 m²

179,00 m² Precio final: ¢67.281.000,00

¢67.281.000,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Aserrí

El Banco de Costa Rica está ofreciendo casas en diferentes zonas del país, algunas con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 1-576410-000

Ubicación: Aserrí, Aserrí, San José. Carretera Tarbaca, 100 metros al oeste del cruce de Cinco Esquinas.

Aserrí, Aserrí, San José. Carretera Tarbaca, 100 metros al oeste del cruce de Cinco Esquinas. Área del terreno: 977,86 m²

977,86 m² Área de construcción: 403,87 m²

403,87 m² Precio inicial: ¢141.929.000,00

¢141.929.000,00 Descuento: 40%

40% Precio final: ¢85.157.400,00

¢85.157.400,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Barva de Heredia

El Banco de Costa Rica está ofreciendo casas en diferentes zonas del país, algunas con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 4-149436-000

Ubicación: San Pablo, Barva, Heredia. De la iglesia de Buena Vista, 50 metros al oeste, 160 metros al noreste; luego, por servidumbre, 60 metros al noroeste.

San Pablo, Barva, Heredia. De la iglesia de Buena Vista, 50 metros al oeste, 160 metros al noreste; luego, por servidumbre, 60 metros al noroeste. Área del terreno: 784,58 m²

784,58 m² Área de construcción: 106,80 m²

106,80 m² Precio inicial: ¢82.012.000,00

¢82.012.000,00 Descuento: 5%

5% Precio final: ¢77.911.400,00

¢77.911.400,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Turrialba

El Banco de Costa Rica está ofreciendo casas en diferentes zonas del país, algunas con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 3-197383-000

Ubicación: Santa Teresita, Turrialba, Cartago. Guayabo, 2 km al sureste del Parque Nacional Arqueológico Guayabo.

Santa Teresita, Turrialba, Cartago. Guayabo, 2 km al sureste del Parque Nacional Arqueológico Guayabo. Área del terreno: 1.493,32 m²

1.493,32 m² Área de construcción: 86,40 m²

86,40 m² Precio inicial: ¢36.162.000,00

¢36.162.000,00 Descuento: 10%

10% Precio final: ¢32.545.800,00

¢32.545.800,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

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Casa en Alajuela

El Banco de Costa Rica está ofreciendo casas en diferentes zonas del país, algunas con descuento. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 2-390856-000

Ubicación: San José, Alajuela, Alajuela. Del servicentro Chamu, 225 metros al sur y 175 metros al oeste.

San José, Alajuela, Alajuela. Del servicentro Chamu, 225 metros al sur y 175 metros al oeste. Área del terreno: 168,87 m²

168,87 m² Área de construcción: 211,00 m²

211,00 m² Precio inicial: ¢69.216.000,00

¢69.216.000,00 Descuento: 15%

15% Precio final: ¢58.833.600,00

¢58.833.600,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

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