Nueva moneda de 25 colones alusiva a un volcán de Costa Rica saldrá la próxima semana

Si a usted le gusta coleccionar monedas alusivas a imágenes de Costa Rica, el Banco Central de Costa Rica tiene una buena noticia: la próxima semana saldrá una de 25 colones alusiva al majestuoso volcán Arenal.

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A partir del miércoles 22 de abril, la moneda de 25 colones conmemorativa de la provincia de Alajuela saldrá a la venta como parte de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias”.

Esta es la penúltima moneda coleccionable que el Banco Central de Costa Rica repartirá entre diferentes entidades bancarias, donde se pueden conseguir.

El Banco de Costa Rica sacará a la venta una nueva moneda coleccionable de 25 colones alusiva al volcán Arenal. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cómo se ve la moneda coleccionable?

Esta moneda de 25 colones, en el reverso, se pueden ver los textos “Provincia de Alajuela”, “Volcán Arenal” y el año de la colección, que es el 2023.

También cuenta con la imagen del volcán Arenal, ubicado en La Fortuna de San Carlos.

En la parte superior del anverso sobresale la leyenda “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”. Asimismo, tiene dos barras en la parte inferior que facilitan su reconocimiento cuando las tocan.

Tiene un costo de 8.500 colones, tanto en acrílico (10.000 unidades) como en estuche (7.000 unidades).

A partir del miércoles 22 de abril, la moneda coleccionable de 25 colones alusiva al volcán Arenal estará disponible en varias entidades financieras. (Banco Central de Costa Rica/Banco Central de Costa Rica)

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¿Dónde se venderá?

El Banco Central distribuirá esta moneda en diferentes entidades bancarias:

Banco de Costa Rica (San José, Paseo Colón, San Rafael de Escazú, Alajuela, Cartago, Heredia, Liberia, Nicoya, Puntarenas, Quepos y Limón): 700 monedas en estuche y 1.600 en acrílico.

Banco Nacional (A través del sitio web): 700 en estuche y 1.600 en acrílico.

Banco Popular (Catedral de San José, Paseo Colón, Mercadeo de San José y Cartago): 500 en estuche y 500 en acrílico.

BAC Credomatic (Avenida Segunda, Curridabat, Multiplaza Escazú, Rotonda La Bandera, Escazú, Boulevard Cartago y Paseo de las Flores): 500 en estuche y 500 en acrílico.

Davibank (Sabana, San José, Plaza del Sol, Cartago y Terramall): 750 en acrílico.

Banco Promérica (El Cedral, Escazú): 300 en estuche y 100 en acrílico.

Grupo Mutual Alajuela La Vivienda (Alajuela, Cartago y Heredia centro): 450 en estuche y 700 en acrílico.

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Tibás, Alajuela, Paseo Metrópoli, Los Ángeles de Cartago y El Tejar): 450 en estuche y 450 en acrílico.

Coopealianza (Pérez Zeledón, Naranjo, Nicoya, Uvita, Ciudad Neilly, Quepos, El Roble y Guápiles): 400 en estuche y 600 en acrílico.

Coopegrecia (Grecia y Sarchí): 400 en estuche y 550 en acrílico.

Coopesanramón (San Ramón): 300 en estuche y 400 en acrílico.

Coopeande R.L. (San José, Pérez Zeledón, San Carlos, Alajuela, Turrialba, Heredia, Liberia, Nicoya, Ciudad Neily, Limón y Guápiles): 250 en estuche y 250 en acrílico.

Coopenae (San José y Cartago): 250 en estuche y 250 en acrílico.

Coopecar (Zarcero): 250 en estuche y 250 en acrílico.

Coopesanmarcos R.L. (Tarrazú, Dota y León Cortés): 200 en estuche y 200 en acrílico.

Coopevegra R.L. (Palmares): 150 en estuche y 150 en acrílico.

Asociación Numismática Costarricense (San José): 450 en estuche y 450 en acrílico.

Museos del Banco Central: 250 en estuche y 200 en acrílico.

A partir del próximo miércoles también circulará de forma gradual la moneda de 25 colones alusiva al volcán Arenal, sin color, para que sea utilizada como medio de pago.

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