CCSS advierte que ahorros del seguro de salud podrían agotarse pronto, ¿hay manera de evitarlo?

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advirtió que los ahorros del seguro de salud podrían reducirse progresivamente en los próximos años debido a la morosidad, es decir, las personas o entidades que no pagan sus obligaciones.

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A partir del 2030 podrían presentarse presiones financieras y, hacia 2036, se proyecta un eventual agotamiento de estas reservas si no se implementan acciones correctivas.

“La sostenibilidad del seguro depende en gran medida de la capacidad de mejorar los ingresos efectivos, particularmente mediante la reducción de la morosidad”, indicó Carolina González, directora de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja.

La CCSS advirtió que a partir del 2030 podría haber presiones financieras en el seguro de salud por morosidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro factor que podría impactar al sistema es el envejecimiento de la población. Se proyecta que para 2038 la proporción de personas adultas mayores alcanzará el 18,3%, lo que implicaría una mayor demanda de servicios de salud y un incremento en los costos asociados, mientras se desacelera el crecimiento de los ingresos por contribuciones.

Los recursos del seguro de salud financian la atención médica de la población, así como la compra de medicamentos, el funcionamiento de hospitales y clínicas, el pago del personal de salud y la inversión en infraestructura.

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¿Qué hará la Caja?

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, afirmó que se fortalecerá la gobernanza del portafolio de inversiones y se analizarán alternativas de financiamiento para así reducir riesgos y asegurar la sostenibilidad del sistema.

Entre las acciones previstas se encuentran el ajuste de la reserva de contingencia, la recuperación de la deuda del Estado y la mejora en la generación de información clave para la toma de decisiones.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, afirmó que se van a efectuar acciones correctivas para fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A pesar de estas proyecciones, la Caja sostiene que el seguro de salud mantiene su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.

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