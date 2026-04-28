A partir del 1 de mayo, si tiene menos de este monto en su cuenta del Banco Nacional, lo van a penalizar

¡Atención, clientes del Banco Nacional! A partir del 1.° de mayo se dará un importante cambio que a muchos usuarios no les va a gustar para nada.

La entidad bancaria anunció a sus clientes, por medio de un mensaje, que a partir del próximo mes, si algunos de sus usuarios llegan a tener menos de 25 mil colones en sus cuentas, los van a penalizar con un monto de ¢2500 mensuales por concepto de saldo mínimo.

Banco Nacional cobrará penalización por saldo mínimo (Rafael Pacheco)

Ahora bien, el Banco Nacional aclaró que esa regla no funcionará para todas las cuentas, solo para las de ahorro, electrónicas, corrientes y las CES.

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Para determinar si el usuario tiene los ¢25.000 mínimos requeridos para evitar las penalizaciones, se suman las cuentas, sobres y ahorros programados, incluso cuentas en dólares. También se salva del rebajo al utilizar su BN Tarjeta de Débito por un monto mayor a los ¢25.000 mensuales.

Estas son las excepciones

La entidad aclaró en el mensaje enviado a sus clientes que hay excepciones a la regla, es decir, a algunas personas no se les aplicarán las penalizaciones.

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Si tiene menos de 25 mil colones en la cuenta le rebajarán 2.500 mensuales. (Canva)

Quienes no deben cumplir con el requisito de tener 25 mil colones como mínimo en la cuenta son los menores de 25 años, los adultos mayores, los beneficiarios de ayudas sociales y quienes tienen su planilla con el BN.

Cada vez son más las entidades que cobran por incumplir el saldo mínimo; entre ellas están: BAC Credomatic, DAVIbank, Banco Popular y Davivienda.