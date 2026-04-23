¿Se quedó varado porque se le acabó la gasolina? Esta es la forma de que le lleguen a echar “gratis”

¿Usted sabía que si tiene carro o moto y un día se queda varado porque se le acabó la gasolina, hay una forma de que le lleguen a echar combustible “gratis”?

Pues si no la conoce, aquí se la contamos para que pueda aprovecharla cuando le pase un accidente de esos.

Resulta que hay seguros voluntarios del Instituto Nacional de Seguros (INS) que incluyen el auxilio cuando los clientes se quedan sin gasolina.

Si se queda varado por falta de gasolina, esta podría ser la solución. (Gemini)

La institución nos confirmó que, efectivamente, ofrece el servicio de envío de combustible cuando el vehículo asegurado pierde su capacidad de circulación por falta de combustible; es gratuito y por cada evento se coordina el envío de:

- Dos galones (7,6 litros) de combustible para automóviles.

- Un galón (3,8 litros) para motocicletas, bicimotos o similares.

Tampoco se emociona tanto porque no es que le van a llenar el tanque, pero si lo salvan de un apuro.

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¿Quiénes tienen derecho a solicitarlo?

El INS detalló que el servicio de asistencia por falta de combustible se brinda a través de las siguientes coberturas “G” y “M” en los siguientes seguros:

- Seguro de Autos del INS.

- Crediauto.

- Seguro autoexpedible de asistencia en carretera.

- En la cobertura “U” del seguro INS Km.

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Si su carro está asegurado con el INS, puede hacer uso del servicio. (José Cordero)

Tienen derecho a solicitar el servicio los asegurados que cuenten con alguna de estas coberturas y siempre que el servicio esté incluido dentro del plan asistencial que ampara al vehículo.

¿Cuántas veces al año se puede utilizar?

La cantidad de eventos disponibles depende del plan asistencial asignado al vehículo, el cual puede contemplar entre 1 y 6 eventos por año, según lo establecido en la póliza.

Este y los demás servicios de asistencia en carretera del INS operan en todo el territorio nacional, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Así que si le llega a pasar y tiene su vehículo asegurado con el INS, llame sin pensarlo dos veces y pida el servicio.