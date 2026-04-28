Esta es la cruda realidad del porqué Costa Rica vive la peor crisis de violencia de la historia

Duele ver lo que está pasando en Costa Rica en el tema de la seguridad.

Todos los días se registran asesinatos por temas relacionados con el crimen organizado y lo peor es que ya mucha gente lo ve hasta “normal”.

El tema es grave y urgen acciones por parte de las autoridades; sin embargo, en los últimos cuatro años el gobierno no le ha dado la importancia debida al tema de la seguridad y los resultados de la inacción son terribles.

Urgen más recursos para los cuerpos policiales preventivos. (Rafael Pacheco)

El experto en seguridad y exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gerardo Castaing, habló claro y tendido sobre el tema y explicó qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las falencias del gobierno en seguridad.

Castaing dice que si bien es cierto la crisis de seguridad no inició en el gobierno de Rodrigo Chaves, sino hace ya unos 15 años, lo cierto es que en los últimos años se disparó.

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Cuatro años de terror

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el 2022 se registraron 654 homicidios. En aquel momento esa fue la cifra de homicidios más alta de la historia.

Luego, en el 2023 se dio un terrible salto ya que se dieron 905 homicidios, ubicándose este como el año más violento del país (doloroso récord que aún se mantiene).

En el 2024 se dieron 876 homicidios y en el 2025 se registraron 873; son el segundo y tercer año más violentos de la historia del país.

El gobierno de Rodrigo Chaves la ha restado importancia a la crisis de violencia. (Rafael Pacheco)

Castaing dice que la crisis de violencia se debe a un fenómeno social.

“La necesidad que hay actualmente de que el padre y la madre tengan que trabajar para solventar sus gastos económicos hace que en muchos hogares los menores queden en manos de la tecnología patológica, las redes sociales, videojuegos violentos, narconovelas y esto ha hecho también que se genere una nueva cultura, un nuevo patrón de comportamiento en esos menores. Un menor de los de ahora no es igual a uno de hace 50 años, los actuales son más pellizcados y rebeldes”, dijo el experto.

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Globalización criminal

El exagente señala que a esto hay que sumarle el fenómeno de la globalización criminal.

“El menor quiere dinero, tiene conocimientos violentos, de actuaciones violentas, sabe cómo usar armas de fuego, sabe que si usa armas o vende droga va a tener una vida ‘preciosa’, corta, tal vez no lo dimensionan, pero dentro de todo eso va también el irrespeto por la por la vida humana y el irrespeto por los valores morales, que es lo que tenemos ahorita”, explicó.

Es mucho mejor invertir en prevención que luego en la investigación de los crímenes. (Rafael Pacheco)

“No es que los narcotraficantes reclutan a los menores, es que los menores van a meterse, van a buscar ahí precisamente porque están hechos a base de esa tecnología patológica. Buscan cómo tener un vehículo de alta gama, cómo tener mujeres bonitas, todo eso es el producto de lo que estamos viviendo ahora.

El experto dice que tanto los gobiernos anteriores como el de Rodrigo Chaves no dimensionaron la grave crisis de seguridad que se estaba gestando y por eso la situación ha escalado tanto.

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Urge invertir en prevención

Para Castaing, los grandes pecados de este gobierno en materia de seguridad han sido no darle la importancia que requiere al tema ni tampoco los recursos necesarios a la policía preventiva.

“He insistido en que, ante este fenómeno, hay que duplicar esfuerzos para la policía preventiva, que es la Fuerza Pública, es el primer nivel de contención que tenemos ante el delito y hay que reforzarlos y apoyarlos con mucha logística, con mucho equipo, con mucha preparación para que esto se pueda recuperar. Los recursos que tiene la policía preventiva no son suficientes, definitivamente no”, manifestó.

Laura Fernández deberá asumir el reto de mejorar la seguridad como una de sus prioridades. (Rafael Pacheco)

“Hay policías que me dicen: ‘la patrulla está ahí botada porque le falta una batería’, eso no puede ser, mucho equipo que se puede usar está abandonado precisamente por falta de interés o sencillamente porque la ley o los reglamentos de seguridad pública no permiten una mayor agilidad”, argumentó.

Él asegura que la prevención es fundamental para evitar dolor y muerte, por eso hay que invertir en ella.

“A las personas no les interesa que maten a la mamá y que los agentes del OIJ investiguen quién la mató, lo que le interesa es que no la maten”, expresó.

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El principal reto del nuevo gobierno y los nuevos diputados

Don Gerardo señala que lo que se está dando en el país con el narcotráfico, la violencia, las muertes por sicariato y el descaro de venta de drogas a diestra y siniestra no se puede ver como algo normal, sino que hay que luchar para limpiar el país.

Gerardo Castaing explica por qué Costa Rica vive la peor crisis de violencia de la historia. (Melissa Fernández)

“El gobierno entrante debe hacer un esfuerzo... elegir personas que manejen los cuerpos policiales que sepan guiar la nave a buen puerto. Además, fortalecer económicamente el Ministerio de Seguridad, eso le tocaría a la señora presidenta.

“A la Asamblea Legislativa le tocaría fortalecer jurídicamente a la Policía. Urge que los diputados les den los recursos legales y jurídicos para que la Policía pueda funcionar”, manifestó Castaing.