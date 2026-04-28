Lo que nadie ve: todo esto es lo que pasa en la Asamblea Legislativa para recibir a los nuevos diputados

Estos días en la Asamblea Legislativa son particularmente intensos y con mucho trabajo administrativo de cara al 1.° de mayo, ya que ese día hay casa llena por el montón de invitados que vienen a presenciar la elección del directorio legislativo.

Este año, además, cuenta con el detalle especial de que hay cambio de diputados, por lo que los funcionarios del Congreso tienen que pegarse unas carreras enormes para recibir las oficinas y los equipos de los 57 diputados salientes y luego entregar todo a los legisladores entrantes, lo cual sucede en menos de una semana.

Para entender más a fondo el proceso que se está llevando a cabo en el Congreso, aquí le contamos lo que hemos podido ver.

Estos días en la Asamblea Legislativa pasan un montón de cosas. (John Durán)

La preparación lleva semanas

La organización para el evento político inició hace semanas con los preparativos y los protocolos para las acreditaciones de los medios de comunicación que cubrirán el evento. Había que llenar un formulario que se cerró hace dos semanas y quienes no lo hicieron quedaron sin permiso para entrar.

La semana pasada se dio una reunión en la que participaron todos los medios que darán cobertura el 1 de mayo y los funcionarios del Congreso explicaron cómo se desarrollará la actividad y advirtieron sobre las limitaciones que hay, como por ejemplo, que los medios deben limitar la cantidad de comunicadores y camarógrafos que estarán en los espacios de televisión.

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Esta semana empezaron a darse cambios y preparativos más vistosos. Por ejemplo, el lunes en la mañana llegó una cantante al plenario legislativo para ensayar el Himno Nacional que se entonará el 1.° de mayo.

Además, ya empezó la colocación de las sillas para la prensa que llegará a la barra en la que se ubicarán varios de los medios de comunicación.

Tienen que cambiar un montó de placas ubicadas por todo el edificio. (Rocío Sandí Z.)

Una dura labor administrativa en tiempo récord

Hay que tener presente que en el Congreso hay 57 oficinas repartidas entre los pisos 5 y 16 del edificio y que todas son iguales, es decir, tienen las mismas medidas, los mismos muebles y la misma distribución.

En estos días la Asamblea Legislativa está en el proceso de recibir las oficinas de parte de los diputados salientes, para entregarlas a los legisladores entrantes.

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Laura Prado Chacón, asesora de temas de fideicomiso de la gerencia general del Congreso, explicó la mecánica para llevar a cabo ese proceso.

“La mecánica que hay con cada uno es la misma; vamos, recibimos la oficina y computadoras, se revisan los bienes muebles, el estado de la oficina, se firman actas porque hay actas de recepción de cada uno de estos bienes.

Los trabajadores de limpieza están corriendo para alistar las oficinas para los nuevos diputados. (Rocío Sandí Z.)

“Una vez que recibimos las oficinas, hay algo muy importante, que es el cambio de llavines; por un tema de seguridad propia del nuevo legislador, se hace un proceso profundo de limpieza y se cierra la oficina hasta el momento en el que la vamos a entregar”, explicó Laura.

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En el Congreso hicieron un cronograma para llevar el proceso con mayor orden. En él se estableció que, aunque los diputados actuales mantienen su investidura hasta el jueves 30 de abril, su último día de labores es este martes 28 para facilitar el proceso administrativo.

“Entre el 27 y 28 nosotros recibimos las oficinas de los que salen y entre el 29 y 30 entregamos las oficinas a los diputados entrantes”, agregó la funcionaria.

En estos días se hacen limpiezas profundas en las oficinas. (Rocío Sandí Z.)

Pueden gestionar cuatro oficinas a la vez

Ella detalló que tienen el personal para gestionar la entrega y preparación de hasta cuatro oficinas de forma simultánea.

La meta de los equipos involucrados es que el 30 de abril en la tarde, ya estén entregadas las oficinas a los nuevos legisladores.

“Esto es todo un paquete; aquí hay que ver que no solamente son las oficinas, es también un tema de curules, de rotulación de oficinas; todos esos son proyectos que son paralelos a la recepción y entrega de oficinas”, detalló Laura.

Ya es costumbre que el 1° de mayo, cuando los nuevos diputados llegan a la sesión solemne, lleven a sus familiares más cercanos a conocer sus despachos, así que ya para ese momento todo debe estar listo.