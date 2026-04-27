Si por segunda vez lo atrapan usando el celular en clase puede sufrir esta sanción

Si su hijo es de los que usa celular mientras recibe clases en la escuela o el colegio, debe tener cuidado, pues puede recibir una grave sanciónsi le hacen un llamado de atención por segunda vez.

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Esto ocurre en el Colegio Académico de Jiménez, ubicado en Pococí, Limón. La institución anunció que se modificó la normativa interna en cuanto al uso del celular en las aulas.

Carlos Rodríguez, director del centro educativo, indicó que la primera vez que se le llama la atención al estudiante por utilizar el celular u otro dispositivo electrónico sin autorización del docente, se le aplica una amonestación escrita.

Los estudiantes pueden ser sancionados con una suspensión, tal y como se aplica en un colegio ubicado en Limón.

Sin embargo, si vuelve a cometer la falta por segunda vez, el alumno puede enfrentar una sanción más grave: una suspensión de 15 días.

Asimismo, el director de la institución señaló que, en ambos casos, se le rebajarán 20 puntos en la nota de conducta.

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Sanción depende de cada centro educativo

Aunque el Ministerio de Educación Pública (MEP) haya publicado el nuevo reglamento de conducta, cada centro educativo tiene la potestad de decidir cuál sanción aplicarle al estudiante.

Es decir, cada institución tiene una normativa interna propia para atender este tipo de faltas.

Según el reglamento, el uso del celular u otro dispositivo sin autorización del educador mientras recibe lecciones es calificado como una falta grave que implica sanciones como la suspensión por 15 días naturales.

El MEP indicó que cada centro educativo puede aplicar la sanción que considere a la falta según su normativa interna. (Jose Cordero/José Cordero)

Entonces, hay que estar atentos a la normativa interna del centro educativo al que asisten para evitar este tipo de sanciones que pueden afectarles la nota final del curso.

De hecho, los estudiantes de escuela y de séptimo, octavo y noveno año de colegio deben tener una nota mínima de conducta de 65 para aprobar el año lectivo.

Por otra parte, los alumnos de décimo, undécimo y duodécimo año deberán tener mínimo un 70 en la nota de conducta para pasar el año.

Si cometen una falta al utilizar el celular en la clase sin el permiso del docente y les rebajan puntos, 20 como en el caso del Colegio Académico de Jiménez, los niños y jóvenes deberán cuidar más su conducta para no perder el año.

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