Pilar Cisneros toma esta postura sobre sanción a Fabricio Alvarado, pese a que Laura Fernández lo acusó por algo similar hace meses

La diputada Pilar Cisneros informó hace unos días que ella y los demás legisladores del oficialismo no iban a votar a favor de la sanción contra Fabricio Alvarado por acoso sexual, pese a que hace unos meses Laura Fernández lo denunció por algo similar.

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El oficialismo no votará a favor porque, según Cisneros, no son “jueces de la República” ni quieren hacer un “linchamiento político” que la oposición “pretende hacer”.

“No vamos a votar a favor porque, si el caso ya está judicializado, hay una denuncia penal, a quien le corresponde decir si es culpable o inocente es a un juez de la República, no a los diputados. Tampoco vamos a votar a favor porque la prueba es ‘yo digo, tú dices’, no hay ni una foto, ni un video, nada que compruebe que Fabricio es culpable o que ella (Marilun Azofeifa) está mintiendo o diciendo la verdad”, dijo la diputada.

La diputada Pilar Cisneros explicó por qué no votarán a favor de la sanción contra Fabricio Alvarado. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Comentó que ni ella ni la bancada oficialista tienen la capacidad de decir que Marulin o Fabricio están diciendo la verdad o están mintiendo.

La legisladora indicó que si el caso no estuviera judicializado, sí tendría que haber una sanción moral.

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¿Y... qué pasa con la denuncia de Laura Fernández?

Ante esta postura que tomó el oficialismo, le consultamos a Pilar Cisneros sobre la denuncia de la presidenta electa sobre el supuesto acoso que recibió de parte de Fabricio Alvarado, cuando trabajó como asesora en la Asamblea Legislativa.

La actual ministra de la Presidencia hizo esta denuncia en el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina de Costa Rica. El diputado, quien también era candidato presidencial, lo negó y le recordó a Fernández que ella integró su equipo económico durante la segunda ronda electoral de 2018, después del periodo legislativo.

Pilar Cisneros comentó que el oficialismo no puede hacer nada con respecto a la denuncia de Laura Fernández. Además, señaló que no hubo denuncia penal ni una solicitud de una sanción moral.

Laura Fernández denunció en un debate presidencial que Fabricio Alvarado la habría acosado cuando fue asesora en la Asamblea Legislativa. Pilar Cisneros comentó que el oficialismo no puede hacer nada al respecto. (Canva/Diseño Canva)

“No estoy diciendo que Laura esté mintiendo ni Fabricio. Quiero decir que, si hubo una conducta impropia, si hubo un tocamiento impropio, no es a un diputado de la República al que le corresponde hacer un linchamiento político por eso, es a un juez de la República”, dijo.

“Doña Laura lo denunció, se hizo público y no pidió ni una sanción moral ni presentó una denuncia legal ni nada. Ahí quedó; el pueblo costarricense sabrá si lo cree o no. ¿Qué posición podemos tomar nosotros con respecto a eso? Nada, absolutamente nada", añadió.

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