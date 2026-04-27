MOPT anuncia que no habrá restricción vehicular durante estos dos días

Se avecinan dos días especiales para el país, en los que no habrá restricción vehicular, así que muchos estarán más que felices.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, como es habitual, al cerrarse los centros educativos y las instituciones públicas, los próximos viernes 1.° y 8 de mayo, no se aplicará la restricción vehicular por número de placa en San José, pues, en el primer caso, se celebra el festivo del Día Internacional del Trabajo, mientras que, en la segunda fecha, se decretó asueto para el sector público, por el traspaso de poderes en el que la presidenta electa, Laura Fernández, recibirá la banda presidencial.

No habrá restricción vehicular por placa los viernes 1° y 8 de mayo. (Cortesía)

“Desde esa perspectiva, además de que se reduce considerablemente la afluencia de vehículos en la capital, la medida de restricción automotora que suele aplicarse en días laborales resulta innecesaria en esas dos fechas y, más bien, permite que la Policía de Tránsito se dedique a la regulación en torno a las marchas del primero de mayo y en los alrededores de la Asamblea Legislativa, por el cambio de diputaciones y de directorio legislativo”, explicó Martín Sánchez Agüero, director de la Policía de Tránsito.

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Regulación en los alrededores del Estadio Nacional

El jerarca agregó que para el 8 de mayo habrá regulaciones en los alrededores del Estadio Nacional, donde se llevará a cabo el traspaso de poderes.

“Asimismo, al ser dos viernes festivos, es de esperar que algunas personas aprovechen para salir del Valle Central y realizar turismo en las costas y montañas, por lo que también se deberá redireccionar parte del personal para atender esos dos fines de semana los traslados lúdicos de ida y regreso”, finalizó el funcionario.

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El 1° de mayo habrá un operativo especial en las cercanías del Congreso. (MOPT)

La medida se retomará tanto el lunes 4 como el lunes 11 de mayo, una vez pasados los dos fines de semana extendidos, aplicando la medida en los vehículos con las placas finalizadas en 1 o en 2, en todo el perímetro de Circunvalación y las calles internas a él, excepto el nuevo tramo de Circunvalación Norte", informó el MOPT.