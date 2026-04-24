Autopista General Cañas tendrá congestión vehicular durante varios días por esta razón

Los conductores que transitan por la carretera General Cañas tendrán que buscar rutas alternas o armarse de paciencia porque durante cinco días habrá caos en la ruta nacional 1.

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que este lunes se demolerá la estación de peaje ubicada en la autopista General Cañas.

Las labores se realizarán desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m. a partir de este lunes 27 de abril.

Debido a las labores, las autoridades indicaron que se suspenderá el paso desde el cruce de la Cervecería Costa Rica en el sentido San José-Alajuela.

A partir del lunes 27 de abril habrá caos en la General Cañas por la demolición de la estación de peaje. (MOPT/MOPT)

Los conductores deberán desviarse hacia el sector de Río Segundo, ruta nacional 3, hasta el cruce del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Mientras tanto, el sentido contrario, es decir, la vía que va de Alajuela a San José, funcionará con normalidad.

Las autoridades indicaron que en algún momento informarán cuándo se hará la demolición del peaje sobre la carretera Bernardo Soto, en el sector de Naranjo.

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Parte de las labores de ampliación de carretera

El MOPT indicó que el motivo por el cual se demolerá el peaje sobre la ruta nacional 1 es por las labores previas a la ampliación de la carretera San José-San Ramón, cuyo proyecto fue aprobado por los diputados hace unos días.

Los legisladores aprobaron el financiamiento de $770 millones, distribuidos en $600 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $170 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, para la ampliación de esta carretera.

Las autoridades recordaron que este peaje está fuera de servicio desde setiembre de 2025.

A partir del lunes 27 de abril habrá caos en la General Cañas por la demolición de la estación de peaje. (MOPT/MOPT)

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