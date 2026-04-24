Conflicto en Medio Oriente dispara precios de vuelos y reduce rutas por lo que Costa Rica se vería afectada

Varias aerolíneas anunciaron un aumento en las tarifas de sus boletos aéreos, mientras que otras tuvieron que cancelar vuelos y reducir ciertas frecuencias a raíz del conflicto en Medio Oriente, lo que afecta el bolsillo de los viajeros, tanto costarricenses como extranjeros.

LEA MÁS: ¿Busca casa barata? Este banco cuenta con opciones desde ¢17 millones

El economista Fernando Rodríguez señaló que Costa Rica se vería afectada por la posible reducción de turistas que ingresen al país ante el alza de los precios.

“Sin duda, va a golpear a aquellas actividades que dependen del turismo. Es un sector que ya está golpeado por el tema del tipo de cambio”, dijo.

Rodríguez comentó que es un escenario muy difícil para el país, pues no hay mucho margen de acción.

El alza de las tarifas de boletos aéreos golpeará el bolsillo de los viajeros, tanto ticos como extranjeros. Un experto indicó que Costa Rica se vería afectada ante la posible reducción de turistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El sector turístico ya está muy golpeado; tuvo un muy buen primer trimestre, pero evidentemente, Costa Rica es un país caro”, indicó.

Señaló que hay una enorme incertidumbre sobre lo que podría pasar.

Se le consultó al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) por la preocupación que existe sobre la posible reducción de pasajeros por el alza de precios provocada por el conflicto en Medio Oriente, pero se está a la espera de la respuesta.

¿Por qué los boletos aéreos aumentan y hay recorte de vuelos?

Anita Mendiratta, asesora global de aviación y turismo, explicó a la agencia Reuters que la guerra en Medio Oriente no solo disparó los precios del petróleo, sino que también redujo de forma drástica la capacidad de refinanciación.

avión, aviones, asientos de avión, avión en el cielo (Shutterstock/Shutterstock)

“Normalmente, la mayor parte del combustible para aviones del mundo pasa por esa región. El crudo llega a través del estrecho de Ormuz, pero necesita ser refinado en Medio Oriente y luego enviado a aeropuertos internacionales”, dijo.

France24 informó que Delta Air Lines y Southwest Airlines ajustaron las tarifas en servicios adicionales y redujeron algunos beneficios para los pasajeros de clase económica.

Debido al conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo se disparó, afectando a las aerolíneas. Por eso, el sector turístico de Costa Rica podría estar aún más golpeado. (Cortesía ICT/Cortesía ICT)

Asimismo, Air Canada planea reducir cuatro de sus 38 vuelos a Nueva York entre junio y octubre de este año.

Air France alertó que va a aumentar los precios de los boletos de vuelos de larga distancia y, por otra parte, Lufthansa anunció la cancelación de 20 mil vuelos de corta distancia.

LEA MÁS: MEP y Cultura anuncian iniciativa para fomentar la lectura en niños poniéndolos a leer 15 minutos... ¡AL AÑO!

El Financiero informó que United Airlines aumentó sus tarifas entre un 15% y un 20%. También recortó sus vuelos en un 5%.

Estos sectores también se verán afectados

El experto indicó que el conflicto en Medio Oriente nos afecta a todos en diferentes ámbitos.

Por ejemplo, el aumento en el precio de los combustibles. De hecho, hace unos días la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó los nuevos precios de la gasolina que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) solicitó.

“Para aquellos que utilizamos nuestro vehículo para movilizarnos, nos va a afectar”, dijo.

También, el incremento en los costos de producción va a provocar un encarecimiento en el transporte de carga de mercancías y en el transporte público.

El bolsillo de los ticos se vería afectado ante el alza de las tarifas del combustible. La Aresep anunció los nuevos precios solicitados por Recope; sin embargo, dicha petición deberá pasar por una audiencia pública. (Canva /Canva)

El sector agrícola también se verá afectado por el aumento en el precio de los fertilizantes y los costos de producción.

“Vamos a tener un golpe muy fuerte y vamos a ver cómo se van encareciendo los alimentos conforme transcurra el año”, indicó el economista.

Por eso, el experto recomendó a la población priorizar los gastos. Por ejemplo, evitar las movilizaciones largas e innecesarias.

LEA MÁS: Surge importante noticia de Fabricio Alvarado por acusaciones de supuesto acoso sexual