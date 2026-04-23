Surge importante noticia de Fabricio Alvarado por acusaciones de supuesto acoso sexual

Ya se estableció la fecha para que los diputados voten y definan si el legislador Fabricio Alvarado, quien es excandidato presidencial, será sancionado o no por las acusaciones en su contra por acoso sexual.

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, informó este jueves al inicio del plenario legislativo que el próximo lunes, a las 3 de la tarde, en una sesión pública, se tomará la decisión por medio de una votación.

Fabricio Alvarado sabrá el lunes si será sancionado por acoso sexual (Asamblea Legislativa)

Alvarado enfrenta actualmente tres denuncias por presuntos abusos sexuales contra mujeres. Una de ellas es por parte de la exdiputada Marulin Azofeifa.

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Azofeifa trabaja como asesora en la Asamblea Legislativa y presentó una denuncia en el Congreso por los actos de los que habría sido víctima por parte de Alvarado.

Eso hizo que se abriera una comisión legislativa especial para investigar los delicados hechos que se le achacan al legislador.

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La exdiputada Marulin Azofeifa denunció a Fabricio Alvarado en el Congreso. (Rafael Pacheco)

Esta es la primera vez que se genera esta comisión desde que se aprobó el reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa, en 2021.

Los diputados que integraron la comisión presentaron tres informes finales, luego de analizar las pruebas y escuchar testimonios. Dos de ellos recomiendan la sanción de Alvarado y el tercero recomienda que no se sancione.

Según el reglamento, para estos casos, si se encuentra responsable al legislador de los cargos que le achacan, la sanción será una amonestación ética pública.