Política

Surge importante noticia de Fabricio Alvarado por acusaciones de supuesto acoso sexual

Esta es la fecha en la que se definirá si Fabricio Alvarado será el primer diputado en la historia del país en ser sancionado por acoso sexual

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Ya se estableció la fecha para que los diputados voten y definan si el legislador Fabricio Alvarado, quien es excandidato presidencial, será sancionado o no por las acusaciones en su contra por acoso sexual.

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, informó este jueves al inicio del plenario legislativo que el próximo lunes, a las 3 de la tarde, en una sesión pública, se tomará la decisión por medio de una votación.

Fabricio Alvarado
Fabricio Alvarado sabrá el lunes si será sancionado por acoso sexual (Asamblea Legislativa)

Alvarado enfrenta actualmente tres denuncias por presuntos abusos sexuales contra mujeres. Una de ellas es por parte de la exdiputada Marulin Azofeifa.

LEA MÁS: ¿Se quedó varado porque se le acabó la gasolina? Esta es la forma de que le lleguen a echar “gratis”

Azofeifa trabaja como asesora en la Asamblea Legislativa y presentó una denuncia en el Congreso por los actos de los que habría sido víctima por parte de Alvarado.

Eso hizo que se abriera una comisión legislativa especial para investigar los delicados hechos que se le achacan al legislador.

LEA MÁS: Pilar Cisneros reconoce que sus diputados están haciendo algo que tanto le criticaron al PLN, PUSC y PAC

Exdiputada Marulin Azofeifa, entrevista
La exdiputada Marulin Azofeifa denunció a Fabricio Alvarado en el Congreso. (Rafael Pacheco)

Esta es la primera vez que se genera esta comisión desde que se aprobó el reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa, en 2021.

Los diputados que integraron la comisión presentaron tres informes finales, luego de analizar las pruebas y escuchar testimonios. Dos de ellos recomiendan la sanción de Alvarado y el tercero recomienda que no se sancione.

Según el reglamento, para estos casos, si se encuentra responsable al legislador de los cargos que le achacan, la sanción será una amonestación ética pública.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fabricio Alvaradoacoso sexualsanciónAsamblea Legislativa
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.