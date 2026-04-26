Matrimonio limonense crea un patí gigante y sueña con entrar al Récord Guinness

Desde un localito lleno de sabor, alegría y color en Calle Blancos, un matrimonio limonense está poniendo a Costa Rica a hablar de comida caribeña con un invento que ya muchos consideran histórico: un patí de más de 50 centímetros, cargado de rice and beans, pollo y ese saborcito que solo da la cuchara limonense.

Se trata de doña Patricia Espinoza Jackson (conocida como doña Jackson) y su esposo don Leonardo Matarrita, creadores del famoso “Raicetty”, una mezcla explosiva entre el rice and beans y el patty tradicional, que ya se ganó el corazón (y el estómago) de cientos de clientes.

Doña Jackson, como es conocida, nos muestra el Raicetty. El patí más grande del país. (Cortesía/Cortesía)

Invento con raíces limonenses

Doña Patricia, oriunda de Pacuare Nuevo, y don Leonardo, de Pueblo Nuevo de Limón, llevan el Caribe en la sangre y en cada receta.

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Aunque tienen 20 años viviendo en San José, nunca soltaron sus raíces ni su amor por la cocina caribeña.

“Siempre me encantó cocinar, y todo lo que sé viene de la familia, de los vecinos, de la vida misma. Ese sabor caribeño no se aprende en libros, eso se lleva en la cuchara.

“Nosotros lo que hacemos es compartir un pedacito de Limón en cada plato que servimos”, cuenta ella.

Su negocio, “Spice It Up. Jackson Food” (ponga en Waze “Comida de Jackson”), nació en 2012, primero desde la casa en Calle Blancos y luego abriéndose camino en un localito cerca de donde viven, hasta convertirse en un punto obligatorio para los amantes de la comida limonense.

Nada más vean la comparación con el patty normal que le pusimos a la par. (Cortesía/Cortesía)

Medio metro de puro sabor

El tamaño impresiona, pero lo que realmente enamora es la historia que lleva adentro. Cada Raicetty es una mezcla de esfuerzo, identidad y sueños que se hornean todos los días en ese pequeño local.

“Nosotros no solo vendemos comida, vendemos cultura, vendemos lo que somos. Cada vez que alguien prueba el Raicetty, está probando mi Limón, está probando nuestra historia, el sacrificio de muchos años y el amor con el que cocinamos.

“Esto no es solo un patí grande, es un sueño grande que queremos que llegue largo, que la gente lo conozca y que ojalá algún día represente a Costa Rica con un Récord Guinness”, expresó don Leonardo con orgullo.

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La estrella del lugar no es cualquier cosa. El Raicetty mide más de 50 centímetros y pesa casi un kilo. Nosotros para esta nota compramos uno y midió 53 centímetros.

Va relleno de rice and beans con pollo, carne de patí y una salsa caribeña con ingredientes secretos que le da ese toque único.

Don Leonardo y doña Patricia son de puro corazón de Limón. (Cortesía/Cortesía)

“Mi esposo y yo un día nos pusimos a pensar cómo hacíamos para darle a la gente las dos cosas al mismo tiempo, porque siempre pedían patí y rice and beans.

“Entonces dijimos: hagamos algo diferente, algo grande, y así nació el Raicetty. Desde el inicio lo hicimos de ese tamaño, sin miedo, y la gente lo empezó a buscar”, explica doña Patricia.

El platillo no solo sorprende por su tamaño, sino por la demanda: venden entre 10 y hasta 40 al día, y llegan clientes de todo el país solo para probarlo. También hacen envíos a diferentes zonas.

¿Récord Guinness para Limón?

Don Leonardo asegura que la idea nació en un momento clave, cuando necesitaban levantar el negocio, y hoy no descartan llevar el Raicetty a otro nivel.

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“Fue una idea espontánea, en un momento donde queríamos crecer, y Dios nos iluminó. Hoy vemos cómo la gente viene de todas partes, cómo lo comparten en redes, y claro que pensamos en grande.

Con centímetro en mano doña Jackson nos midió el Raicetty que compramos y fue de 53 centíemtros de largo. (Cortesía/Cortesía)

“Este producto tiene todo para ser un récord, porque no es solo el tamaño, es la historia, es la cultura y el esfuerzo que hay detrás”, asegura.

Pandemia los impulsó

Mientras muchos negocios, amargamente, cerraban durante la pandemia, ellos vivieron todo lo contrario: un boom de pedidos que los hizo trabajar sin descanso.

En verdad que es una explosión de sabor caribeño el Raicetty. Sabe delicioso. Puede llamarlos al 8809-3323. (Cortesía/Cortesía)

“Para nosotros fue una época increíble. La gente no dejaba de llamar; trabajábamos todos los días, sin feriados, durmiendo apenas cuatro horas.

“Fue duro, pero también fue una bendición. Ahí vimos que lo que hacemos gusta de verdad y que valía la pena seguir luchando”, contó doña Patricia.

Sabor que sostiene sueños

Gracias al esfuerzo del negocio, la pareja logró sacar adelante a sus dos hijos, quienes ya son adultos. Hoy siguen soñando en grande: ampliar su local y seguir llevando el sabor limonense a más rincones del país.

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El negocito está ubicado de la plaza de deportes de Calle Blancos, 200 metros norte y 25 oeste. Abre de 11 a.m. a 10 p.m. (Cortesía/Cortesía)

En su menú no faltan el rondón, sopa de mariscos en leche de coco, patí, platintá, mogambitos y hasta un chifrijo caribeño con patacones y salsa especial.

Para pedidos, puede llamarlos al 8809-3323.