El campeón de campeones para comer chile picante es limonense

A Garbin Hart Smith el chile picante le corre por la sangre. Este limonense de 43 años, vecino de San Cristóbal del Sur en la Zona de los Santos, demostró que la resistencia al picante es más que un don, es un verdadero arte.

Sin haberlo planeado, se inscribió en el Desafío HOT del programa “Que Hype” de Radio Hit 104.7 FM y terminó llevándose el título de campeón de la tercera temporada.

Garbin celebra su título con Ricardo Delgado, padre e hijo, quienes producen la sala picante La Radioactiva. (Cortesía/Cortesía José Vega productor de Radio Hit 104.7 FM)

La gran final del Desafío HOT se grabó el 8 de diciembre en la empresa Crystal Tree en Desamparados y se transmitió en vivo el 15 de diciembre.

En este evento extremo, los participantes debieron enfrentarse a las salsas más picantes de Costa Rica, incluyendo la temida “La Radioactiva” de la empresita CaserosCR, una bomba de picor hecha con el chile Carolina Reaper, uno de los más picantes del mundo.

Hart ya había superado un episodio previo del programa, en el que se enfrentó a Salsas Frank y su temible “Muerte Viaja a Caballo”. Sin embargo, lo que le esperaba en la final era otra historia; ocho salsas de ocho emprendedores ticos diferentes, cada una con su propio nivel de tortura para el paladar.

La prueba definitiva consistió en devorar alitas de pollo bañadas con la mitad de una botella de salsa Radioactiva.

Los 8 finalistas le pusieron bonito para ganar el trofeo de campeón de campeones. (Cortesía/Cortesía José Vega productor de Radio Hit 104.7 FM)

“Fue extremadamente duro. Patea feo”, confesó Hart, quien para alivianar el fuego interno, pidió un fresco de guanábana con leche en el mismo restaurante. Le preguntamos si la salsa La Radioactiva era campana y nos respondió sin dudarlo que sí. “Pica a la entrada y derrite a la salida”, aseguró entre risas.

Antes de llegar a la ronda final, los concursantes tuvieron que sobrevivir a la temida “papa hot”, inspirada en un reto estadounidense.

Se trata de una papa ultra picante con una gota de la misma salsa Radioactiva, una combinación que, según registros internacionales, ha sido letal en otros países. “Ahí fue cuando me dije: ‘Si aguanté esto, voy con todo, no me rindo’. Y me mandé”, relató Hart.

A la gran final de finales llegaron ocho buenos pa’l chile: Gabriel Pizarro, Eduardo Vega, Minor Pérez, José María Cubero, Carmen Jiménez, Daniel Meoño, Sebastián Solórzano y Garbin.

Esta es la sala artesanal La Radioactiva, que pica pero en extremo. (Cortesía/Cortesía José Vega productor de Radio Hit 104.7 FM)

Debían demostrar su resistencia al chile picante con ocho tipos de salsas caseras ticas: Santa Carolina de La Clande, Apokalipsis de Kchile, El Masoquista de Azote, Tropical de Piña de Jue mi alma, La muerte viaja a caballo de Salas Frank, Extra Picante de Cuando me da la gana, Elixir de León de Chileo y La Radioactiva de CaserosCR.

El último desafío fue un duelo, mano a mano, con alitas de Capitan Wings. El primero en terminar sus alitas sin tomar agua sería el campeón.

“Mi rival le dio con todo, pero cuando anunciaron que usarían media botella de La Radioactiva, dije: ‘Hasta aquí llegué’. Estaba sudando, con el estómago caliente, sin sentir la lengua y con los labios hinchados”, recordó el campeón.

Garbin, el campeón, junto a don José Vega, productor del evento. (Cortesía/Cortesía José Vega productor de Radio Hit 104.7 FM)

Sin embargo, su estrategia fue clara: comer rápido, masticar, tragar y resistir. Poco a poco, su oponente bajó el ritmo y, al final, tomó agua, dándole al limonense la victoria y el título de campeón. El trofeo que se ganó tiene forma de chile y fue hecho por la gente de PhotonShapers.

Mezcla de cultura y fuego

El Desafío HOT es idea de José Vega, productor de 104.7 Hit FM, y fundador de la página de entretenimiento “Que HYPE”.

Este reto nació hace tres años como una forma de unir la pasión por las series, películas, cómics y superhéroes con el amor por el chile picante. Cada temporada cuenta con ocho programas en los cuales los participantes se enfrentan a salsas nacionales, todas artesanales y hasta reconocidas en el extranjero.

Quedaron dos en la última prueba, comer alista con La Radioactiva. (Cortesía/Cortesía José Vega productor de Radio Hit 104.7 FM)

CaserosCR, fundada por don Ricardo Delgado, es la empresa detrás de la muy ingrata salsa La Radioactiva, que pica a la entrada y derrite a la salida.

Este emprendimiento lleva dos años innovando con salsas picantes de calidad. “La Radioactiva tiene un nivel de picor retro: va subiendo poco a poco hasta que explota. No es para cualquiera”, nos confirma Ricardo Delgado, el hijo. Para los valientes que quieran probarla, pueden hacer pedidos al teléfono 6452-0007.

Hart, por su parte, asegura que está listo para defender su título si lo convocan. “Me han escrito un montón de amigos felicitándome. Hay que ser bueno para el chile, y el que se anime, que no lo piense dos veces”. Eso sí, advierte: “Para el que no esté acostumbrado, lo va a sentir y lo va a revolcar”.

Estas ocho salsas las probaron los concursantes, todas son super picantes y hechas por pulseadores costarricenses. (Cortesía/Cortesía José Vega productor de Radio Hit 104.7 FM)

La tercera temporada del Desafío HOT ya se está cocinando y promete más picante, más emociones y más historias de resistencia extrema. ¡Que viva el chile!