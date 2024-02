Conozca a la persona que más aguanta comer chile picante en Costa Rica

Una mujer de 46 años, mamá de dos hijos, esposa de un estadounidense y nacida en Cartagena de Santa Cruz, en Guanacaste, es la persona que más aguanta comer chile picante en toda Costa Rica.

Doña Cindy es una amante del chile picante de toda la vida. (Cortesía)

Ella se llama Cindy Leiva Chaves y fue su abuelita, doña Deifilia Chaves (tiene 93 años), otra santacruceña de la pura cepa, quien le hizo tomar el buen gusto al chile. También le enseñó, poco a poco, a aguantarlo cada vez más picantes.

¿Sorpresa con la ganadora? Total. De seguro más de uno pensó que quien aguantaría comer más chile picante en el país sería un hombre, pero doña Cindy dejó a todos sorprendidos, menos a sus dos hijos: Evangelina (11 años) y Nathaniel (8 años), quienes celebraron el título de su mamá a punta de gritos y brincos de lo orgullosos que estaban.

Nosotros buscamos a la campeona nacional del chile picante para conocerla. Nos cuenta que si bien un gusanillo la picó cuando se dio cuenta del concurso, su esposo Evan le dijo que nada que ver, que ni se metiera porque no iba a ganar.

Aquí está doña Cindy con la responsable de que ella coma buen chile picante, doña Deifilia Chaves, la abuelita. (Cortesía)

Eso suena a que nadie le ha explicado bien a don Evan que está casado con una santacruceña, ¿verdad?

Pero como a los dos hijos del matrimonio les corre sangre guanacasteca por las venas, ellos, de tanto ver comer chile todos los días a su madre, se encargaron de inyectarle la motivación que necesitaba para participar.

“Mami, mami, métase al concurso, de seguro usted va a ganar. Mami usted no puede dejar de participar, usted come demasiado chile, porfa, mami, métase al concurso, porfa, porfa”... Le suplicaron Nathaniel y Evangelina.

Ya con la “bendición” de sus retoños, el pasado 18 de febrero, doña Cindy agarró un fuerzón santacruceño de esos que agarraba el Indio (José Hernández, uno de los mejores montadores del país y quien era de Santa Cruz), que alcanza y sobra para que se monte un toro y gane la montada sin problemas, así como también alcanza y sobra para domar al chile más picante del planeta.

Aquí están todos los que lucharon el título nacional, 8 hombres y 3 mujeres, ¿se animaría a enfrentarlos? (Cortesía)

Chilera solitaria

“Le voy a contar algo, durante muchos años me sentí muy solita en este país porque no conocía ni tenía cerca a alguien que comiera chile como yo. Desde que mi abuelita me enseñó a comer buen chile, toda la vida me ha encantado, pero me sentía extraña porque nada, no había nadie con mi intensidad.

“Ante esa soledad fue que comencé a buscar en Internet y me topé con un grupo en Facebook llamado ‘Chileros de Costa Rica’, eso fue hace como un mes. Ahí descubrí que ni estoy sola, ni estoy loca con mi pasión para el chile, hay muchos costarricenses como yo, amamos el chile picante y lo decimos a los cuatro vientos. Bueno, fue en ese grupo que vi lo de la Feria del Chile”, nos explica doña Cindy.

Fue en medio de la segunda edición de la Feria Artesanal La Ruta del Chile, organizada por la Municipalidad de Heredia y la gente de ‘Chileros de Costa Rica’, que se acomodó la competencia para identificar al costarricense que aguanta comer el más picante.

No fue nada fácil ganar el título. Los rivales fueron duros y aguantaron bastante. (Cortesía)

En la feria se reunieron más de 60 emprendimientos, como productores de chiles, plantas y semillas, así como de salsas, chileras, aceites, aderezos y mucho más. Se realizó en el campo ferial La Perla, ubicado en Mercedes Norte de Heredia entre las 10 a.m. y las 8 p.m. del 18 de febrero.

Gracias a los hijos

“Le sigo contando. Al enterarme de la feria, me alegré mucho porque me iba a reunir con gente de mi mundo, pero lo mío era solo ir a comprar chile porque me encanta. No le voy a negar que me picó el gusanillo de participar en la competencia, pero rapidito mi esposo me bajó los ánimos al decirme que cómo se me ocurría eso si la competencia estaría llena de hombres grandotes y me eché para atrás.

Durante la feria La Ruta del Chile se hizo la competencia para saber quién come más chile pciante en el país

“Cuando llegamos a la feria ya mis hijos me tenían convencida de que participara, entonces pregunté si todavía quedaban cupos para participantes y me dijeron que sí, eso emocionó a mis hijos y me inscribí. El día de la feria yo ya quería también participar. Estaba muy contenta”, acepta la santacruceña.

Tres mujeres y 8 hombres (sí, había varios hombres de esos grandotes) comenzaron la competencia. Todos juntos en una misma mesa y con el público rodeándolos. Había dos personitas en el público especiales: Evangelina y Nathaniel, quienes gritaban como locos apoyando a su mamita… Ellos sabían que tenían a la ganadora como mamá, incluso antes de empezar la competencia.

Véanlo bien, este es el chile más picante del mundo, el Carolina Reaper.

A los participantes les pusieron un vaso de leche, otro de agua y otro de gaseosa, quien tomara alguno de esos vasos ya quedaba descalificado. Los participantes fueron comiendo chiles y algunos quedaron fuera hasta que llegaron tres, en lo que bien podemos llamar la gran final de finales.

El más picante del mundo

“Arrancamos con chile jalapeño y vieras que me asusté, es que estaba muy jugoso y muy picante, entonces me dije: ‘Jueee, sí así está un jalapeño, ¿cómo estarán los otros?’. Teníamos un minuto para comer cada chile. Había que comérselos enteros, solo se podía dejar el tallo y había que abrir la boca y sacar la lengua para demostrar que se había comido todo.

“Los tres finales fuimos un muchacho, un señor y yo. Era el peor chile de todos, un Carolina Reaper (este chile fue considerado desde el 2013 por el Libro Guinness de los Récords como el más picante del planeta tierra). Ahí dijeron que quien se lo comiera más rápido ganaba y esa fui yo. No me picó tanto como esperaba. Tiene semillas negras y son un montón”, nos narró la campeona.

Doña Cindy sí está muy alegre por haber ganado el título del costarricense que más aguanta comer chile picante, pero la tiene más contenta que logró encontrar un grupo de ticos que lo aman tanto como ella.

Poco que agregarle a la foto, doña Cindy cuando se dio cuenta que tocaba el chile Carolina Reaper. (Cortesía)

¿Defenderá el título? “Créame cuando le digo que no lo volvería a hacer. Creo que el chile más picante del mundo no me picó lo que esperaba porque ya tenía la lengua y todo dormido de los otros chiles. Me alegra haber ganado, pero ya no más… pica demasiado”, dice entre risas.

¿Se siente la gran campeona? “No. Si usted me pregunta qué me siento, le puedo confirmar que, primeramente, me siento mamá de dos hijos de 8 y 11 años, después, filóloga de la Universidad de Costa Rica y escritora de cuentos cortos, de hecho, ya estoy buscando editorial para publicar. Eso sí, mis cuentos no son aptos para niños, ni para todos los adultos, tratan temas tabúes.

Cindy Leiva gano la competencia de comer más chile picante

“Además, me siento profesora de yoga y me siento una mujer a la que le encanta tejer”, responde con tremenda humildad la campeona.

¡Sorpresa!

Conversamos también con don Gustavo Delgado, fundador del grupo de Facebook “Chileros de Costa Rica” y parte de la organización de la Feria Artesanal La Ruta del Chile.

Ya como campeona nacional pudo celebrar con un buen vaso de leche. (Cortesía)

“Lo primero que me sorprendió es que tres personas llegaran a la final, creí que ninguno iba a llegar ni siquiera al Carolina. Doña Cindy tiene todos mis respetos, supervaliente. Claro, terminó llorando, pero fue increíble su aguante ¡Tenemos campeona!”, celebró don Gustavo.

El organizador de una vez lanzó la advertencia porque ya están pensando en realizar otra competencia, pero con un formato diferente, con eliminatorias por provincia y con una gran final con los ganadores de las 7 provincias.

Tremenda barra tuvo doña Cindy con sus hijos, Evangelina y Nathaniel. (Cortesía)

“Chileros de Costa Rica nace para compartir pasión, chiles y recetas, pero la pandemia provocó que muchos amantes del chile que se quedaron sin trabajo se decidieran a emprender con chileras y chile picante en diferentes presentaciones como salsas.

“Hoy por hoy el grupo sirve para un lindo intercambio de experiencias y hasta de productos para que, por ejemplo, los de Pérez Zeledón vendan en Río Cuarto y viceversa. Somos una comunidad de amantes y productores de chile picante”, explicó don Gustavo.