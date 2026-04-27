Traspaso de poderes: Presidencia revela cómo adquirir las entradas y la gran sorpresa que prepararon

El próximo viernes 8 de mayo se dará el traspaso de poderes en el que la presidenta electa, Laura Fernández, recibirá la banda presidencial.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Nacional y es abierto al público. Además, la entrada es gratis.

Ya revelaron los detalles del traspaso de poderes para quienes quieran ir. (Rafael Pacheco)

Si usted quiere ir, le contamos que el proceso para adquirir la entrada es similar a la compra de los boletos para los partidos de fútbol y los conciertos.

Quienes quieran asistir al acto oficial deben gestionar su entrada por medio de la empresa Kuikpei, en la dirección: www.kuikpei.com

Los boletos estarán disponibles a partir del martes 28 de abril al mediodía.

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Tres boletos máximo por persona

Presidencia anunció que cada persona podrá gestionar máximo tres boletos. Una vez que se haga el trámite para adquirir las entradas, le llegará una confirmación a su correo electrónico y el boleto de ingreso le llegará 48 horas antes del evento, por el mismo medio.

Estarán habilitadas las graderías de los sectores oeste, este y sur. Cada boleto le indicará por dónde debe ingresar.

Tome en cuenta que los asistentes deberán llevar el rostro visible, y no podrán llevar botellas, comida, maletines, encendedores, armas, pirotecnia, baterías recargables, objetos ruidosos, ni cámaras profesionales.

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Laura Fernández recibirá la banda presidencial y luego hará el primer Consejo de Gobierno. (Rafael Pacheco)

Habrá ocho kioscos con opciones de alimentación e hidratación y todo será gratis, pero estarán disponibles hasta agotar existencias.

Además, habrá puestos médicos y hospitales móviles equipados para atender situaciones básicas y de emergencias. Habrá personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades anunciaron que quienes quieran asistir pueden escribir al WhatsApp 8788-3551 para coordinar el tema de transporte por medio de buses. Además, ese día funcionará el servicio de tren.

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El canciller de la República, Arnoldo André, aseguró que vendrán representaciones internacionales del “más alto nivel” de 71 países y mencionó al rey de España, así como delegaciones de Ecuador, República Dominicana, Japón, Honduras, Guatemala, Chile, Panamá, Israel, Países Bajos, Curazao y El Salvador.

También vendrán los cancilleres de Nicaragua, Uruguay, Perú, Argentina, así como vicecancilleres de Estados Unidos, Colombia y México.

No mencionó nombres específicos de los representantes que vendrán por una cuestión de seguridad.

La actividad se llevará a cabo en el Estadio Nacional. (Archivo)

Una enorme sorpresa

Este lunes, Presidencia anunció la sorpresa que ha estado preparando para todas las personas que asistan al traspaso de poderes.

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 8 de la mañana para que la gente llegue temprano y se acomode con tiempo.

A eso de las 9 a. m. empezarán las actividades culturales que están a cargo de 10 bandas de marcha que desfilarán ante los presentes.

A las 11 a. m. iniciará la sesión solemne en la que doña Laura Fernández asumirá la presidencia de la República y luego, ahí mismo, se dará el primer consejo de gobierno de la nueva administración.

Después llegará un momento que le encantará a muchos, un concierto con la Sinfónica Nacional en el que participarán los cantantes: Vanessa González, Gerardo Ramírez, de los Hicsos, Rina Vega, Tapón, Fernando Castro, de Vía Libre, Patricio “Pato” Barraza, y José Cañas.

Los organizadores de la actividad anunciaron que colocarán una enorme pantalla fuera del Estadio Nacional, por si llegan personas que no lograron conseguir una entrada.