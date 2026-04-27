MOPT anuncia cierres totales en la General Cañas a partir de este lunes, estos son los horarios

Si usted usa a diario la carretera General Cañas, que comunica a San José con Alajuela, es importante que lea esta información porque en estos días habrá cierres totales en esa importante vía.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, como labores previas a la ampliación de la carretera San José - San Ramón y debido a que está fuera de servicio desde setiembre anterior, este lunes 27 de abril comenzará la demolición de la estación de peaje en la carretera General Cañas.

MOPT anuncia cierres totales en la carretera General Cañas para esta semana. (Alonso Tenorio)

“Desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana, por un plazo de cinco días, se ejecutarán estos trabajos sobre la ruta nacional 1, Interamericana Norte, por lo que será necesario suspender el paso por el lugar.

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“En la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, del Consejo Nacional de Vialidad, a cargo de estas tareas, detallaron que será desde el cruce de la Cervecería Costa Rica el cierre total del paso de vehículos en el sentido San José - Alajuela, por lo que deberán desviarse hacia el sector de Río Segundo, ruta nacional 3, hasta el cruce del aeropuerto internacional Juan Santamaría”, informó el MOPT.

En el sentido contrario, recalcaron, la circulación se mantendrá con total normalidad.

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Si tiene que tomar un avión, mejor salga con buen tiempo de su casa. (John Durán)

¡Cuidado si tiene planeado tomar un vuelo!

Las autoridades del MOPT hacen un llamado especial al sector turístico, para que las empresas avisen a las personas que deben tomar vuelos en ese horario, que tomen las previsiones necesarias, salgan de sus hoteles o casas con buen tiempo para que no vayan a perder el avión.

Justamente, la jornada de trabajo establecida durante las noches pretende generar la menor afectación posible.

De igual manera, se informará oportunamente cuándo se realizarán las labores de demolición en el peaje sobre la carretera Bernardo Soto, en el sector de Naranjo.