Ramonense que trabaja en Belén al año pierde 50 días de vida en presas

Adrián Valverde Quirós vive hace 20 años en San Ramón, pero trabaja en Belén, por lo que tiene que viajar todos los días, en promedio, dos horas por trayecto.

Él es uno de los 170.000 usuarios que, diariamente, transitan por el corredor vial San José-San Ramón y que, de fijo, están más que contentos con la noticia de que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BICE) va a prestar la platica para ampliar y mejorar esa carretera tan importante para el país.

Don Adrián es un ramonense que trabaja en Belén y al año pierde 50 días de vida en presas. (Cortesía)

Cuando hablamos con don Adrián nos pareció increíble que tenga carro y prefiera dejarlo en la casa, levantarse una hora más temprano y viajar en bus, pero cuando nos explicó sus motivos, dolorosamente, lo entendimos.

“Viajo de lunes a viernes, puntualmente, a Belén por temas de trabajo. Agarro bus de 5:15 de la mañana y regreso en el de 6:15 de la tarde. En la mañana duro casi dos horas por las presas, pero he llegado a durar hasta tres horas.

“Antes viajaba en mi carro, pero se volvió imposible por lo caro que resulta. Le voy a explicar, en bus yo gasto unos 60 mil colones al mes en pasajes, en carro, por las presas que son insoportables, estaba gastando entre ¢120 mil y 130 mil colones al mes, y perdía el mismo tiempo en presas. Por eso se volvió ilógico viajar en mi carro”, nos explicó el ramonense con algo de coraje.

Doña Gisela Sánchez es la presidenta ejecutiva del BCIE y aseguró que el préstamo para la carretera San José-San Ramón es el más grande de los 63 años de existencia de ese banco. (Rafael Pacheco Granados)

Precisamente, el anuncio hecho por el BCIE y el Gobierno, el pasado viernes 15 de noviembre, sobre el “Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José-San Ramón”, es para bajar hasta en la mitad los tiempos de traslado y manejada desde el occidente del país a la capital.

Son $770 millones (unos 393.470 millones de colones) que permitirán intervenir los más de 55 kilómetros de esta ruta, que incluye las autopistas General Cañas y Bernardo Soto, además de una nueva radial de 4,45 kilómetros en Río Segundo de Alajuela y la construcción y mejora de 16 intercambios como Juan Pablo II, Castella, Intel, y Manolos, varios retornos, puentes vehiculares y peatonales, entre otras obras complementarias.

Ampliación de la carretera San José-San Ramón

“Las mejoras anunciadas me alegran, porque creo que entonces sí podré volver a viajar en mi carro y podré ganar cinco horas de vida a la semana y muchas más si se bajan las presas. Incluso, sueño con que se eliminen.

“Es fundamental quitar los cuellos de botella; o sea, ampliar todos los puentes de la carretera, nuestro país ya no está para puentes de dos carriles, mínimo deben ser de cuatro carriles”, comenta.

Las presas para ir desde La Sabana a San Ramón y viceversa son cada día peores. (Rafael Pacheco Granados)

Don Adrián nos invitó a hacer números y quedamos pálidos. Pasa unas cuatro horas diarias en presas durante cinco días a la semana, eso son 20 horas de vida perdidas en presas semanalmente, al mes son 80 horas y al año 960 horas; es decir, este vecino de San Ramón pasa, más o menos, 40 días de su vida al año en presas.

Al no poder usar su vehículo se tiene que levantar una hora más temprano; o sea, cinco horas a la semana menos de sueño, que, en total, son 20 horas al mes y 240 horas al año, lo significa que don Adrián tiene anualmente 10 días menos de sueño y todo por las presas que al final le roban 50 días de vida por año.

“Me pasé a San Ramón hace 20 años, ni me imaginaba lo que iba a vivir. Cuando me trasladé duraba cuando mucho 45 minutos hasta San José, una hora máximo. Ahora el promedio a San José son tres horas… no hay billetera que aguante”, se lamenta don Adrián.

También se alegra

Para no hacerles mucha presa les hablaremos en pocas líneas de otra persona que está feliz de la vida con el anuncio hecho por el gobierno. Don Jesi Vargas es ramonense de pura cepa, tiene 32 años y viaja todos los días desde San Ramón a Chepe porque es mensajero de una empresa poeta.

“Dependiendo de lo que tenga que repartir viajo en moto o en carro. En moto es más noble la viajada a San José, pero en carro es fatal duro hasta tres horas.

Don Jesi viaja todos los días desde San Ramón. Unos días en carro otros en moto. (Cortesía)

“Hay momentos que uno entra en un estado de desesperación tal que hasta he pensado dejar el carro en un parqueo y seguir a pie. Uno no sabe si seguir, frenar del todo, acostarse; en fin, son momentos duros. He estado en presas tan estresantes que me bajo totalmente del carro para estirarme y no se mueve la pega ni un centímetro en más de 10 minutos”, confirmó don Jesi.

El corredor vial San José-San Ramón conecta la capital con el occidente de la Gran Área Metropolitana, así como el Pacífico Central y la zona Norte, y se calcula que, diariamente, es utilizado por unos 170 mil vehículos.

Se harán mejoras en 16 intercambios como Juan Pablo II, Castella, Intel, y Manolos, varios retornos, puentes vehiculares y peatonales, entre otras obras. (Cortesía)

Los fondos del BCIE permitirán además, la construcción de una nueva radial de 4,45 kilómetros en Río Segundo de Alajuela, esperando beneficiar a más de medio millón de ticos en tres de las provincias con mayor desarrollo económico: San José, Heredia y Alajuela, las cuales, en conjunto, concentran una gran parte de la población costarricense.