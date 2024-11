Matrimonio costarricense conquistó Estados Unidos con salchichón y chorizo a la tica

Eugenio Mora y su esposa, Iria Rojas, forman un matrimonio tico que vive en Estados Unidos desde el 2005, pero que se hizo famoso este 2024 porque comenzaron a hacer su propio salchichón y chorizo a la tica para venderlo allá.

Esta es una historia muy linda porque no solo tiene que ver con el sueño americano, sino también con el sueño costarricense de dos pulseadores. Él nació y creció en San Juan de San Ramón y ella en Miramar de Puntarenas.

Eugenio Mora y su esposa Iria Rojas, son un equipazo. (Cortesía)

Él viene de una familia de carniceros, pero cuando se fue para Estados Unidos como que se olvidó de esa herencia para bretear en otras cosas; sin embargo, todo lo que le enseñó el tío Rufino Mora nunca lo olvidó, de hecho, el tío incluso le ayudó a sacar la receta secreta del salchichón y el chorizo.

¿Cómo le ayudó el tío? Aunque ustedes no lo crean, le colaboró desde Costa Rica por teléfono, así fue como don Eugenio aprendió a hacer chorizo, a la distancia y usando unas máquinas que compró sin saberlas usar muy bien.

Lo mismo sucedió con el salchichón, solo que le costó más aprender y llegarle a ese gustico exacto del que comemos los ticos todos los días aquí en nuestro país.

Ellos hacen su propio chorizo y salchichón a la tica. (Cortesía)

Salchichón muy difícil

“Sí me costó más el salchichón porque no teníamos la fórmula exacta de la cantidad de ingredientes. Para mí el salchichón es un recuerdo muy vivo y muy lindo de mi familia. Cuando era chiquillo mi tío me sentaba en el mostrador y yo veía el salchichón criollo guindando en la carnicería y justo ese salchichón, con ese sabor bien tico, era el que quería vender aquí en Estados Unidos, el nuestro, el costarricense.

“Las primeras veces, nada, no me salió, el sabor no era y la consistencia tampoco. Lo seguí intentando, pero tampoco, el sabor no era el tico; sin embargo, ya mi tío nos explicó bien y logramos aprender. El salchichón sí toma más tiempo para hacerse que el chorizo, entre otras cosas, porque hay que ahumarlo”, explica desde Orlando, Florida, el esposo.

¿Para qué hacer embutidos a la tica en Estados Unidos? Esta respuesta es muy linda. Resulta que doña Iria, desde que llegó a Estados Unidos, siempre tuvo el sueño tico de ponerse un carrito pequeñito de comidas para darle fuerza a la cuchara tica. Don Eugenio nos confiesa que de haber sido por él, ni se mete en ese bejuco.

Con un chorizo el pinto sabe mejor. (Cortesía)

“Soñaba con un carrito pequeño para vender almuerzos en las construcciones, de esos carritos como de perros calientes y que los trabajadores salieran al mediodía a comprar. Un buen día llegó la oportunidad de comprar ese carrito y mientras analizábamos comprarlo entendimos que debía tener una plancha para hamburguesas y una freidora para papitas, además una parrilla y de inmediato nos dimos cuenta que ocupábamos un carro más grande. La pregunta fue: ‘¿por qué no un food truck?’. Y la respuesta fue comenzar a buscar el dinero para comprarlo”, recordó la esposa.

A la tica

Lograron comprar el food truck y lo echaron a andar vendiendo empanadas arregladas, las mismiticas que usted se come en las taquerías de su barrio, nada más que vendidas por el matrimonio en Florida, porque hay bastantes ticos.

“De inmediato me imaginé el food truck decorado con nuestros animales ticos: el tucán, el perezoso, el monito cariblanco, para que la gente de una vez pensara en Costa Rica. El nombre del carro es muy de la fisga tica: ‘Te la comés toda’.

Ellos hasta tienen un food truck para vender sus comidas. (Cortesía)

“El inicio fue duro porque uno debe darse a conocer. Comenzamos a mostrarnos en páginas de ticos en redes sociales y logramos mantener, por así decirlo, como nuestra firma: buena, rica y bastante comida en cada plato tico, además, barato”, confirma la porteña.

El food truck ofrece empanadas arregladas, vigorones, tacos ticos, maduros con queso, hamburguesas, gallos de chorizo y de salchichón y están a la vuelta de la esquina de comenzar a vender chifrijito. La verdad, les va pura vida después de un año de iniciado el negocito.

Bueno, bonito y barato

“Como pasa en Costa Rica, aquí en menos de un año aparecieron otros cuatro food truck haciéndonos competencia con venta de comidas, pero nosotros no nos agüevamos, la verdadera competencia es uno mismo.

Tanto gringos como extranjeros llegan a probar la cuchara tica. (Cortesía)

“Si usted da un buen servicio, buena comida, a buen precio, al final eso es lo que la gente valora y prefiere, además, aquí alcanza para todos, tanto así que a nosotros siempre se nos llena el negocito, gracias a Dios”, reconoce el poeta.

Ya con la cuchara bien metida en los embutidos, era más que lógico que una de las consentidas de la gente es la “choriburguer”, o sea, una hamburguesa que en lugar de carne tiene chorizo.

“Yo sabía que había ticos en Florida, pero no tantísima cantidad como la que hemos atendido en el carrito.

“Además de los ticos, a los puertorriqueños y a los propios gringos les ha encantado la cuchara tica. Les gustan mucho las chalupas que hacemos a nuestro estilo tico, con repollo. Así seguirán otros platos ticos, porque aquí los disfrutan mucho”, confirma doña Iria.