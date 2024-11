Guerra de hamburguesas: Pandemia creó un “monstruo” parrillero que ahora “juega” en un equipazo

Alex Cordero Monge tiene 39 años, vive en Patarrá de Desamparados y si bien antes de la pandemia siempre le gustó la cocina por herencia materna, no tenía ni idea de qué era una parrilla, pero cuatro años después es un “monstruo” parrillero que hasta “juega” con un equipo de cinco colegas, el cual se convirtió en la gran sensación nacional de este 2024.

La pandemia creó un “monstruo” parrillero que ahora hasta “juega” en el equipo revelación del país. (Jose Cordero)

Gracias a doña Marlene Monge, la mamá, desde pequeñito aprendió a tenerle amor a la cocina, por eso a los 18 años comenzó sus estudios para ser chef profesional, un sueño que está en su lista de pendientes y que de seguro dentro de poco los continuará.

“Cuando llegó la pandemia se cerró el país, no se podía ir a ningún lado y me sobraba mucho tiempo, fue entonces que comprendí que debía ponerme a hacer algo e inicié la investigación sobre la parrilla. No sabía nada. Fui poco a poco.

“Una vez que la pandemia lo permitió, me matriculé en el primer curso que se abrió en la Escuela Costarricense de Parrilleros (ECP). En ese curso fue que me enamoré totalmente de la parrilla y entendí que por ahí era mi rumbo”, recuerda Alex, a quien de cariño sus amigos lo conocen como Alexé y quien participa este viernes 15 de noviembre en el tercer capítulo de nuestro reality show “Guerra de hamburguesas”.

Alexé está listo para luchar este viernes 15 de noviembre en Guerra de hamburguesas, nuestro reality show. (Jose Cordero)

No es paja, Alexé desconocía tanto el tema parrillero que le costaba un mundo hasta prender el carbón, de hecho, antes del curso pensaba que hacer eso era como soplar y hacer botellas, pero qué va, pegó con pared porque encenderla tiene su ciencia.

Tiquicia Smokers

Lo que aprendió en la ECP le sirvió a Alexé para meterse en un equipo junto a otros cuatro amantes de la parrilla y les ha ido tan bien que son la sensación de este año. Se llaman “Tiquicia Smokers” y casi en todas las competencias en las que han estado, lograron ubicarse entre los tres primeros lugares.

Tiquicia Smokers lo integran: Jonny Chávez, Javier Bonilla, Wilson Cerdas, Oscar Monge y Alexé.

“Logramos el tercer lugar en el BBQ Fest de abril pasado. Fuimos segundos en el clasificatorio para ir al Campeonato Mundial de Comida 2024 en Indianápolis, que fue la semana pasada. En enero del 2025 vamos para competencias en Panamá, además, estaremos en un gran evento en Jacó.

Este es el equipo revelación del año en el mundo parrillero, se llama Tiquicia Smokers y Alexé es parte de ellos. (Cortesía)

“Tiquicia Smokers se formó en enero pasado y ya hemos logrado el primer lugar nacional en la categoría pollo. Queremos crecer en lo individual y como equipo así que siempre tratamos de prepararnos muy bien”, comenta el patarraseño, dejando claro por qué han sido el equipo sensación de la temporada.

Gran experiencia

Sobre su participación en nuestro reality show, Guerra de hamburguesas, nos contó: “Me pareció demasiado interesante. Iba listo para 4 horas de tiempo para la preparación de mi hamburguesa, pero al llegar me dijeron que solo tenía una, eso me obligó a un análisis profundo, a priorizar, entender qué quitar y qué dejar para mantenerme fuerte en competencia.

Así alistó el patarraseño su mesa, con tocineta y piña para darle su toque personal a las hamburguesa. (Jose Cordero)

“Me gustó eso, que aprendí a tener que resolver sobre la marcha. No soy un parrillero que se dedique 100% a eso. Para ahí voy, pero todavía no he llegado. Me enfrenté a rivales muy pesados y profesionales, se puede decir que yo era el único amateur”, reconoció el desamparadeño.

Usted podrá ver la competencia de Alexé este viernes 15 de noviembre. Podrá disfrutar de la forma en que el integrante de Tiquicia Smokers carameliza la cebolla agregándole piña, agregando un poquito de whisky Jack Daniel’s.

Guerra de hamburguesas

Cuenta Alexé que antes de pandemia no sabía ni encender el carbón. (Jose Cordero)

Este viernes 15 de noviembre es el tercer programa. Otros cuatro pulseadores se enfrentarán y saldrá un vencedor más. Se enfrentarán: Jazbetd Mora, Daniel Umaña, Miguel Agüero y Alexé. Con este tercero termina la etapa de clasificación a la gran final.

Ya salieron dos finalistas de los dos programas anteriores, el primero lo ganó Dereck Sánchez, el segundo Marco Navarro, el tercero sale este 15 de noviembre y también se elegirá un mejor segundo lugar entre todos los participantes y esos 4 irán a la gran final de finales.

Este 15 de noviembre, en el tercer capítulo de Guerra de Hamburguesas, Alexé será evaluado por un estricto jurado. ¡No se lo pierda! (Jose Cordero)

Esa gran final la viviremos el viernes 22 de noviembre, cuando descubriremos cuál es la mejor y más deliciosa hamburguesa de Costa Rica.