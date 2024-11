Negocio de hamburguesas que empezó en un pick up creció y abrió un quiosco

En verdad que esta vida es una verdadera tómbola. En marzo del 2021, en plena pandemia, publicamos una nota de un nuevo negocito de un matrimonio pulseador que se puso a vender comida en un pick up con la particularidad de que todo valía mil colones.

No nos van a creer, resulta que el esposo de ese matrimonio nos lo topamos como uno de los participantes de nuestro reality show, Guerra de Hamburguesas.

La pandemia les dejó negocio de hamburguesas que pasó de un pick up a un kiosko (Cortesía)

No sabíamos nada de que se había apuntado porque, para no mentirles, se nos había olvidado el nombre de tantas notas que hacemos, pero nos alegró demasiado que aquellos días del pick up llegaron a su fin el pasado martes cuando abrió un kiosquito a un costado del Centro Comercial Plaza Lincoln, justo frente a Pollo Granjero.

Les estamos hablando de don Rodrigo Maass Quesada y su esposa Marcia Zamora. Cuando ya nos sentamos a hablar don Rodri nos dijo que “Todo a mil”, como se llama el negocito del pick up, sirvió para que “Antojos de Maass” abriera sus puertas.

“En el kiosquito se mantiene la hamburguesa como nuestro fuerte, además, también se venden choripanes, tacos, ravioles, pollo, salchipapas, gallos de salchichón, de chorizo y de carne. Muy pronto vamos a ampliar el menú.

Este es el pick up con el que comenzaron el negocito en medio de la pandemia. (Cortesía)

“El pasado martes estaba pasando materia prima al quiosco y me puse a ver que ya tenía todo para abrir, así que comencé a poner mensajes en redes sociales y sin pensarlo mucho abrí las cortinas. Gracias a Dios fue un llenazo ese primer día, los clientes fieles no me abandonaron”, explica el empunchado pulseador.

Fiel a lo clásico

El matrimonio, igual que cuando iniciaron con el pick up en el 2021, se mantienen fiel a lo clásico, por eso su hamburguesa lleva una o dos tortas, doble queso, lechuga, tomate y salsas, nada más.

Rodrigo Maass y su esposa Marcia Zamora (Cortesía)

Eso sí, el asunto tiene truco, porque las tortas de carne de las hamburguesas de don Rodrigo y doña Marcia son hechas por ellos mismos con una receta secreta que tiene cuchara herediana, la de doña Maritza Quesada, la mamá de don Rodrigo, quien fue la que le enseñó a amar la cocina.

El kiosquito abrió sus ventajas el pasado martes a un costado del Centro Comercial Plaza Lincoln. (Cortesía)

Por más que le pulseamos la receta a los breteadores, no nos la soltaron, lo único que sí nos dijeron es que la hamburguesa lleva tocineta para resaltar el sabor de la carne, además, que son productos forrados con enormes cantidades de amor.

Don Rodrigo participó en el segundo programa de nuestro reality show, Guerra de Hamburguesas. Le preguntamos cómo la pasó y esto fue lo que nos contó: “Fue una tremenda emoción al principio, también tenía algo de nervios, sin embargo, iba muy positivo y dispuesto a seguir aprendiendo.

“La competencia fue muy dura, los otros competidores tienen una gran experiencia y conocimiento, además, son muy creativos y tienen buena cuchara. Estoy demasiado agradecido con La Teja porque Guerra de Hamburguesas fue una tremenda escuela, aprendí mucho”, dijo don Rodrigo a quien le tocó enfrentarse a Anthony Chinchilla, Warner Barquero y Marco Navarro.

La especialidad de don Rodrigo y doña Marcia son las hamburguesas clásicas. (Cortesía)

Con el corazón en la mano aseguró que realmente no sintió nuestro reality show como una competencia sino como una reunión familiar en la cual hay gente muy capaz que está dispuesta a aconsejar y enseñar.

“Entendí que debía disfrutar el momento y así lo hice por eso gané buenos amigos y mejoré mucho mi cuchara para el futuro de tanto consejo y buen chef con los que compartí”, reconoció el vecino de San Pablo de Heredia.

Este es el logo del nuevo negocito del matrimonio herediano. (Cortesía)

Estamos en guerra

Los gallitos de salchichón también son bien buscados en el menú. (Cortesía)

Está la hamburguesa que en lugar de pan tiene patacones, es una delicia. (Cortesía)

Vean el menú, los precios están super accesibles. (Cortesía)

