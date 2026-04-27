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San José estará colapsado el 1° de mayo por esta razón

La avenida Segunda estará bloqueada, así que los conductores deberán buscar rutas alternas

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Por Ingrid Hidalgo

La avenida Segunda estará bloqueada para el paso de los conductores el 1° de mayo, pues como todos los años habrá una marcha por el Día del Trabajador.

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Los sindicatos, entre ellos la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), anunciaron una manifestación para esta fecha en defensa de sus derechos laborales.

Undeca informó que su concentración iniciará desde el parque La Merced a las 9:00 a.m.

“Este 1° de mayo no es una fecha simbólica... es un llamado a la unidad, la conciencia y la lucha organizada”, indicaron.

Miles de trabajadores de la CCSS estuvieron en huelga
Este 1° de mayo habrá una marcha en avenida Segunda, por lo que la vía estará bloqueada. Foto: Ingrid Hidalgo (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Por su parte, ANDE indicó que su concentración iniciará desde el parque Central, a la misma hora.

ANEP saldrá desde el Banco de Costa Rica, en San José centro, también a la misma hora.

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¿Por qué se manifestarán el 1° de mayo?

Undeca comentó que en la manifestación del 1° de mayo lucharán contra el congelamiento salarial que sufren los empleados de la Caja, el hambre y la desigualdad, así como por salarios dignos y condiciones laborales justas, una salud pública eficiente, solidaria y de calidad, y el respeto a los derechos laborales de toda la clase trabajadora.

También manifestarán para que el gobierno pague la deuda con la Caja y así acabar con las listas de espera.

Miles de trabajadores de la CCSS estuvieron en huelga
Por motivo del Día Internacional de los Trabajadores, los sindicatos convocaron a los empleados públicos y privados a la marcha en lucha de sus derechos. Foto: Ingrid Hidalgo (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

ANEP indicó que también manifestarán en defensa de la jornada laboral de 8 horas, por un nuevo salario mínimo en el sector privado, en contra del congelamiento salarial en el sector público, en contra de la privatización de la CCSS y por el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Por eso, se recomienda a los conductores que transitarán por San José en esta fecha buscar rutas alternas o armarse de paciencia mientras los trabajadores luchan por sus derechos laborales.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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