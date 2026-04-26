Primer joven hospedado en los albergues del padre Sergio: “Una habitación aquí significa poder soñar en grande y vivir protegido por Dios”

Con la cara totalmente iluminada por la felicidad y las maletas hechas, Jorshua Vigot Zamora, un joven de 18 años, estaba completamente listo para ocupar la habitación 1 de la primera torre de los albergues para mayores de 18 años, que el padre Sergio Valverde soñó hace años y que fue inaugurada este sábado.

“Un habitación aquí significa poder soñar en grande y vivir protegido por Dios. Llegué a Obras del Espíritu Santo hace 4 años cuando asistí a una fiesta de diciembre como voluntario y a partir de ahí sentí en mi corazón que este era mi lugar.

“Soy de Paraíso de Cartago y siempre el padre Sergio me ha abierto las puertas para que crezca en lo espiritual, profesional y como ser humano. Siempre he recibido ayuda para estudiar, encontré un lugar donde estar y un ambiente en el cual entendí que sí puedo hacer mis sueños realidad”, explica Jorshua.

El presidente del país, Rodrigo Chaves, la presidenta electa, Laura Fernández, además del padre Sergio Valverde y otros invitados, inauguraron la primera torre. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

De no ser por Obras del Espíritu Santo, el paraiseño reconoce que su vida habría sido bastante cuesta arriba e incluso no descarta haber dado pasos negativos, pero que como se concentró en servirle a Dios, su camino ha sido muy positivo.

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Tremenda fiesta armó Obras del Espíritu Santo en Cristo Rey por la inauguración de la primera torre. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

“Saqué el bachillerato en el Liceo de Paraíso y a partir de ahí me puse a las órdenes 100% del padre Sergio, por eso actualmente trabajo en el restaurante de la Alegría como cajero, una oportunidad muy linda para trabajar.

El primer edificio de los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”, recibirá a 372 jóvenes hombres mayores de 18 años. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

“Ahora que inauguraron la torre para hombres le doy gracias a Dios por haber iluminado al padre Sergio con este proyecto. Desde la habitación que ocuparé en esa torre podré alcanzar mi sueños y construirme un futuro muy positivo. Actualmente estudio en el Instituto Cosvic un técnico en Administración de Empresas. Eso es lo positivo de estas torres que nos mantienen alejados del peligro de la calle”, asegura el joven.

Jorshua estaba demasiado emocionado de entrar a la habitación 1. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Entiende Jorshua que sin Obras del Espíritu Santo estaría “en Cartago pulseándola en lo que sea para ver si me pagaba los estudios y eso es muy duro, por eso agradezco esta oportunidad. Aquí no pago nada, ni alimentación ni estudios, lo que debo hacer es responder con buenas notas. Entiendo la gran ayuda y la responsabilidad que tengo, por eso le pongo duro en cada materia”, explica.

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Los niños disfrutaron montones con el payasito Chisbalín, quien siempre le dice presente a Obras del Espíritu Santo. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Del sueño a la realidad

En medio de una tremenda fiesta para Dios, el padre Sergio Valverde, de Obras del Espíritu Santo, oficialmente transformó uno de sus más grandes sueños en una total realidad, al inaugurar el primer edificio de los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”.

Banderas de Costa rica llenaron de amor a la patria la actividad en el barrio Cristo Rey. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

El primer edificio inaugurado es para hombres, en total, 372 mayores de 18 años podrán vivir las 24 horas tal y como lo soñó el padre Sergio, quien recibió tremenda ayuda del Movimiento Cooperativo Costarricense, el Gobierno de la República, la Municipalidad de San José y decenas de empresas privadas.

El presidente del país, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, fueron los encargados de cortar la cinta para dar por abiertas las puertas de la primera torre.

Al presidente del país, la presidente electa y el padre Sergio los recibieron entre banderas y mucha alegría. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Ese mismo corte para poder pasar a la primera torre también significó el primer paso a la construcción de la segunda torre que será para 372 mujeres e incluso se recibirán mamás.

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“Esta inauguración la veo como un regalo del Espíritu Santo, y un fruto del esfuerzo de tantas organizaciones que nos hemos unido bajo un solo concepto: ayudar a nuestra juventud. El Movimiento Cooperativo fue uno de los primeros en decir presente”, comentó el padre Sergio.

La Banda Municipal de Acosta puso el sabor en las calles de Cristo Rey. (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Para todo joven hombre mayor de 18 años del país, recuerde que se encuentra abierto el proceso de preadmisión para la primera torre. Si desea más información puede escribir por WhatsApp al: 8655-6241.