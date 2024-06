Así reaccionó una de las jóvenes cuando supo que vivirá en las torres que construirá el padre Sergio

Una joven de 21 años, vecina de San José, era una de las más contentas y llenas de fe en una actividad histórica que organizó el padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo, ella se llama Yendry Beltrán y tiene 21 años.

La joven de 21 años se llama Yendry, sueña con ser arquitecta. (Eduardo Vega Arguijo)

El 25 de junio del 2024 hay que apuntarlo como un día histórico: el padre Sergio puso la primera piedra de los Albergues Juveniles de las Alegría “Torres Espíritu Santo”, los cuales serán habitados por unos 744 jóvenes mayores de 18 años en riesgo social.

Yendry está superalegre por el inicio del proyecto y, como ella misma nos dijo, espera poder hospedarse en una de las habitaciones de esas torres para poder lograr el gran anhelo de su vida, convertirse en arquitecta.

El padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo explica el proyecto de las Torres Espíritu Santo.

“Actualmente vivo en uno de los albergues que tiene el padre Sergio. Llegué hace diez años, con tan solo once en un momento en que mi mamá, mi hermano y yo vivíamos en condición precaria, no había ni para comer, ni teníamos techo. No teníamos ni siquiera ropa para cambiarnos.

Aquí Yendry de monaguilla con su hermano Gerald. (Cortesía)

“Jamás olvidaré que llegamos por primera vez un domingo. El padre nos recibió con los brazos abiertos y nos dio de comer, teníamos demasiada hambre. Ese mismo domingo el padre nos hizo monaguillos a mi hermano y a mí. Ese día nos acercó a Dios”, recordó la jovencita.

Yendry nos cuenta que Obras del Espíritu Santo movió cielo y tierra para que ella y su hermano pudieran entrar a la escuela y tuvieran sus tres tiempos de comida, además del cafecito de la tarde.

Todos estos son jóvenes del Ministerio Bajo las Alas del Omnipotente de Obras del Espíritu Santo y podrián ocupar las primeras aulas de las torres. (Eduardo Vega Arguijo)

“Con el padre Sergio es todo alegría, todo Dios, pero también todo responsabilidad. A mis 21 años no he terminado el colegio, pero estoy llevando las clases de noche. Comprendí que uno no se puede estancar y que, aunque en la vida todo se puede poner cuesta arriba, con Dios se sale adelante.

“Estoy estudiando y tengo trabajo. Le agradezco demasiado a Dios y a Obras del Espíritu Santo que ni mi hermano ni yo somos malas personas, ni andamos en drogas o fiestas, somos personas de casa. Este lugar me rescató de la calle y me alejó de los vicios, por eso espero que haya una habitación para mí en las torres, estoy segura que esa habitación me servirá para cumplir mi sueño de ser arquitecta”, asegura la josefina.

El padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo habla sobre las Torres Espíritu Santo.

Yendry sabe muy bien lo que va a significar una habitación en las Torres Espíritu Santo, porque ya recibe los mismos beneficios en el albergue.

“Que a uno le quiten el hambre es de agradecer toda la vida, además, en esa habitación sé que tendré, si Dios quiere, ropita, estudios, un techo y me mantendré cerca de Dios. No serán solo torres de cemento, serán edificios en donde muchos sueños se cumplirán”, analiza Yendry.

La futura arquitecta nos confesó que ella antes de cumplir 18 años pasó días muy duros porque estuvo con el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) y ahí le pasaban diciendo que a los 18 años tenía que ver para dónde agarraba, porque ya no la podían tener ahí.

El padre Sergio estuvo acompañado del presidente Rodrigo Chaves en el acto de la primera piedra de las Torres Espíritu Santo. (Cortesía)

“Cuando escuché el proyecto del padre Sergio hasta lloré de la felicidad, entendí que debo pedirle mucho a Dios para que mi hermano y yo tengamos una tajadita cada uno. Esas tajaditas están llenas de vida, por eso esperamos que las terminen, ojalá, mañana mismo”.

Proyecto

El proyecto constará de dos torres con 372 habitaciones y ayudarán, al mismo tiempo, a unos 744 jóvenes mayores de 18 años. Una torres será para hombres y otra para mujeres.

El padre Sergio dio unas palabras este martes de lo que espera que aporten estas dos torres a la sociedad.

El 25 de junio del 2024 es histórico, se puso la primera piedra de las Torres Espíritu Santo en el josefino barrio Cristo Rey. (Cortesía)

“Ante la realidad que enfrentan miles de jóvenes al egresar de los albergues infantiles del país por cumplir los 18 años de edad, pasando de la protección total institucional al desamparo, nuestra institución se compromete a ser parte de la solución con la construcción de estos albergues juveniles”, expresa el padre Sergio.

En el evento de este 25 de junio, en el terreno donde se construirán las torres en barrio Cristo Rey, de San José, estuvieron presentes Rodrigo Chaves, presidente de la República; Freddy González Rojas, presidente del Movimiento Cooperativo; diferentes autoridades del gobierno, cuerpos diplomáticos, miembros de empresas privadas y de la iglesia católica, así como monseñor Javier Román Arias, obispo de Limón.

