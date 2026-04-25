Los Zumbis: una tradición familiar que también sabe a helados

Este año, POPS vuelve a ser parte de una experiencia que conecta a las personas a través de momentos simples, pero significativos, reafirmando su lugar en la vida cotidiana de los costarricenses: Los Zumbis.

Para Daniel Fariñas, director de mercadeo y ventas de POPS, esta tradición representa una forma de seguir conectando con nuevas generaciones a través de experiencias que mantienen su vigencia en el tiempo.

Pops es fiel a Los Zumbis porque estuvo desde que se conocieron en el país, hace más de dos décadas. (Luis Navarro)

“Los Zumbis son una expresión de cómo los costarricenses se reúnen y comparten. Para POPS, es una tradición que hemos acompañado por décadas, siendo parte de esos espacios donde las personas se conectan de forma natural”, explica.

LEA MÁS: Los Zumbis invaden La Teja: Mamá alajuelense revive su infancia y ahora los compartirá con su hijo

Con el tiempo, esta tradición ha pasado de generación en generación, manteniéndose vigente por los momentos que crea alrededor y por su capacidad de adaptarse a nuevas formas de encuentro.

Como parte de su evolución, POPS continúa fortaleciendo su presencia en el país. Actualmente, cuenta con más de 130 puntos de venta y mantiene un plan de expansión enfocado en acercarse cada vez más a los costarricenses, generando más espacios para compartir.

Los Zumbis se podrán buscar todos los lunes y jueves en La Teja. (Cortesía/Cortesía)

“El objetivo es claro: estar presentes en la vida de las personas, acompañando esos espacios donde realmente se conectan. Ahí es donde confirmamos que la felicidad sabe a POPS”, concluye Fariñas.

LEA MÁS: ¡Los Zumbis regresan a Costa Rica! La familia Zumbi se apoderará de La Teja

Así, el regreso de Los Zumbis se convierte en una invitación a reconectar con una tradición que sigue vigente. Porque más allá del juego, lo que permanece son los momentos que se comparten.

El esperado regreso de Los Zumbis en 2026 arranca este lunes 27 de abril, en nuestro periódico La Teja, invitando nuevamente a los lectores a coleccionar, jugar y participar.

Como en ediciones anteriores, la mecánica estará ligada a nuestras publicaciones los lunes y jueves, donde los participantes podrán encontrar a los personajes de la familia Zumbi y avanzar en el juego conforme se desarrollen las entregas.

El sabroso sabor de Pops y el disfrute en familia de Los Zumbis se dan la mano este 2026. (Luis Navarro)

¿Por qué decimos participar? Porque Los Zumbis vuelven para que usted los colecciones, juegue y participe en una gran promoción, con la cual se puede ganar una moto Navi de Honda completamente nueva y muchos premios de nuestros patrocinadores.

LEA MÁS: El papá de Los Zumbis regresa a Costa Rica tras 35 años y será invitado especial en MegaCon 2026

De esta manera, Los Zumbis no solo regresan como un juego, sino como una experiencia que vuelve a tomar fuerza en 2026, combinando tradición, entretenimiento y participación familiar.