El papá de Los Zumbis regresa a Costa Rica tras 35 años y será invitado especial en MegaCon 2026

Los Zumbis de Fernando de Narváez regresan a Costa Rica al igual que su creador. (Cortesía/La Nación)

El esperado regreso de los Zumbi a Costa Rica no solo se vivirá en las páginas del periódico, también se sentirá con fuerza en uno de los eventos más grandes de la cultura pop del país, pues su creador, Fernando de Narváez, será uno de los invitados especiales de la MegaCon 2026 Costa Rica.

Dicho evento, para todos los fiebres de los videojuegos y el gaming, se realizará el 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones, sobre la autopista General Cañas.

La noticia llega justo en medio del relanzamiento de esta querida familia, que volverá a salir en La Teja a partir del lunes 27 de abril, durante cinco semanas consecutivas.

LEA MÁS: ¡Los Zumbis regresan a Costa Rica! La familia Zumbi se apoderará de La Teja

Recuerde que cada lunes los lectores podrán disfrutar de los clásicos mapas para buscar a los personajes de la familia Zumbi, mientras que los jueves vendrán con una joyita para los más fiebre: un póster coleccionable con diseños originales de los años 90, que prometen despertar la nostalgia de más de uno.

Papá Zumbi está a pocos días de volver a salir en el periódico con toda su familia, esta vez en La Teja. (Cortesía/La Nación)

Narváez no ocultó su emoción por regresar al país y, sobre todo, por participar en un evento como MegaCon, que reúne a miles de fanáticos de la cultura geek, de la cual él se confiesa un gran fiebre y seguidor.

“Yo soy un geek, me encanta ese tipo de eventos. He ido a la Comic Con de San Diego, a la de Bogotá, hasta me he disfrazado y todo, he hecho cosplay”, contó entre risas, dejando claro que este tipo de espacios no le son ajenos.

Dibujará en vivo

En la convención, el artista llegará como invitado especial con su propia mesa, donde compartirá de cerca con los fans, firmará artículos y, si todo sale como espera, volverá a hacer algo que en Costa Rica marcó época: dibujar Zumbis personalizados.

Y es que el colombiano guarda recuerdos muy especiales de su paso por el país en los años 90, cuando los personajes se convirtieron en todo un fenómeno.

“Eso era tan lindo, porque la gente se acercaba, hacía filas y me contaba sus historias. Una vez una mamá me dijo que gracias a Los Zumbis su familia se reunía todos los domingos a buscar el mapa. Eso nunca se me olvidó”, relató con evidente nostalgia.

LEA MÁS: Se viene la invasión de Los Zumbis por eso aquí les recordamos dónde comprar La Teja

Para Narváez, ese contacto directo con el público es lo que le da verdadero sentido a su trabajo, más allá del éxito comercial que también alcanzaron los personajes en su mejor momento.

“Cuando uno hace un show, uno se debe a la gente. A mí me encanta hablar con ellos, escuchar sus historias, ser cercano”, aseguró.

Fernando De Narvaez, diseñador colombiano y creador de la familia Zumbi, está feliz de regresar a Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Ahora, con este regreso, espera repetir esa conexión, pero también conquistar a nuevas generaciones, impulsadas por los mismos papás que crecieron buscando a Papá Zumbi, Mamá Zumbi, Júnior, Linda y Desastre.

“Los papás van a querer que sus hijos vivan lo que ellos vivieron. Esa es una oportunidad muy bonita”, dijo.

Fascinado con la respuesta

Incluso, ha notado en redes sociales cómo muchos ticos ya anuncian que volverán a comprar el periódico solo por Los Zumbis, algo que confirma que el cariño por estos personajes sigue más vivo que nunca.

Así, entre mapas, pósteres, nostalgia y una visita muy especial en MegaCon, los Zumbi regresan con todo para volver a unir familias, generar sonrisas y revivir ese vacilón que marcó a toda una generación… y que ahora busca conquistar a otra.

La familia Zumbi fue toda una sensación en los años 90 cuando empezaron a salir en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

El periódico La Teja está disponible en los supermercados AMPM, Compre BIEN, en todos los de la cadena de supermercados GESSA que incluye a los Peri, Super Compro y Saretto. Además, en cualquier Megasuper puede adquirir un ejemplar por solo 500 colones.

En cuanto a las entradas para ir al MegaCon las puede adquirir a través de la página smarticket.net. La entrada individual por día es de 16 mil colones y si quiere ir sábado y domingo le quedan en 23 mil colones.