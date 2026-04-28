Estos son los 22 diputados que faltaron a la última sesión del plenario en la que se votaría el caso de Fabricio Alvarado

22 de los 57 diputados estaban con tantas ganas de terminar su periodo legislativo que ni siquiera llegaron a la última sesión del plenario que estaba pactada para este martes.

La agenda que estaba prevista para la última sesión estaba muy cargada de temas importantes; lo primero que tenían que hacer era definir si el legislador Fabricio Alvarado recibiría o no una sanción por las acusaciones que presentó la exdiputada y actual asesora legislativa, Marulin Azofeifa, por presuntos acosos sexuales en su contra.

Este martes tampoco hubo sesión del plenario legislativo. (José Cordero)

Luego debían votar una lista de más de 20 proyectos de ley que urgen al país; entre ellos estaban el crédito para el proyecto del tren rápido de pasajeros, la iniciativa para agilizar los procesos de expropiación, un crédito para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, entre otros.

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¿Quiénes faltaron a la sesión?

Los diputados que no se presentaron a sesionar este martes fueron: Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Paola Nájera, Alexánder Barrantes (oficialistas).

También faltaron Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Olga Morera, José Pablo Sibaja, David Segura y Yonder Salas.

Del Partido Unidad Social Cristiana no estuvieron Horacio Alvarado, Melina Ajoy, María Marta Carballo y Carlos Andrés Robles. De Liberación Nacional faltaron Carolina Delgado y Sonia Rojas.

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Fueron 22 los legisladores que no llegaron este martes. (José Cordero)

También se ausentaron los independientes Gilberth Jiménez y Leslye Bojorges.

Estas ausencias se suman a las de los 34 diputados que faltaron al plenario este lunes, cuando tampoco se alcanzó el cuórum necesario para la sesión.

De esta manera los actuales diputados cerraron su labor. Ahora será hasta el 1.° de mayo que el plenario legislativo vuelva a ser ocupado, esta vez por nuevos legisladores.