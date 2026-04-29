Este expresidente de la República estará presente en el traspaso de poderes del próximo 8 de mayo

Un expresidente de la República confirmó su asistencia a la ceremonia del traspaso de poderes de Laura Fernández, que se realizará el 8 de mayo en el Estadio Nacional.

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Miguel Ángel Rodríguez es el único de los exmandatarios que ha aceptado la invitación de la Asamblea Legislativa para el traspaso, pues cinco la rechazaron y dos no han confirmado.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en consulta de este medio.

Un expresidente confirmó que asistirá al traspaso de poderes de Laura Fernández, que se realizará el 8 de mayo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Departamento de Protocolo de la Asamblea Legislativa envió el jueves 23 de abril las invitaciones a los expresidentes.

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¿Quiénes rechazaron la invitación?

Según la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Abel Pacheco y Rafael Ángel Calderón Fournier no asistirán a la ceremonia del 8 de mayo.

Óscar Arias confirmó a La Teja que él tampoco estará en el traspaso; sin embargo, no dio un motivo.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) (Albert Marín /La Nación)

Mientras que los demás exmandatarios explicaron por qué no aceptaron la invitación. Carlos Alvarado indicó que ya tenía un compromiso previo.

El medio Amelia Rueda señaló que don Abel Pacheco indicó que no iba a poder ir por su edad y Luis Guillermo Solís fue muy claro con el motivo: Laura Fernández había dicho que no iba a invitar a ningún expresidente al traspaso.

Rafael Ángel Calderón Fournier no dio una razón específica por la cual no estará presente en la ceremonia.

Este medio contactó a José María Figueres y a Laura Chinchilla para conocer si asistirán al traspaso; sin embargo, estamos a la espera de la respuesta.

José María Figueres ni Laura Chinchilla han confirmado su asistencia al traspaso de poderes. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

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