Estos expresidentes no asistirán al traspaso de poderes de Laura Fernández

Cinco expresidentes de la República no asistirán al traspaso de poderes de Laura Fernández, que se realizará el próximo viernes 8 de mayo.

LEA MÁS: Esta es la cruda realidad del porqué Costa Rica vive la peor crisis de violencia de la historia

Se trata de los exmandatarios Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Abel Pacheco y Rafael Ángel Calderón Fournier, según la Asamblea Legislativa.

Además, Óscar Arias le confirmó a La Teja que tampoco asistirá a la ceremonia.

El Departamento de Protocolo de la Asamblea Legislativa envió el pasado jueves 23 de abril las invitaciones a los expresidentes.

Varios expresidentes ya han declinado su asistencia al traspaso de poderes de Laura Fernández. (Presidencia de la República /La Nación)

De hecho, Carlos Alvarado compartió en redes sociales que no asistirá al traspaso de poderes porque ya tiene un compromiso para ese día.

“Por compromisos de trabajo fuera del país, me he excusado de participar en el traspaso de poderes. Agradezco la invitación recibida. Aprovecho para desearle el mayor de los éxitos a la presidenta Laura Fernández. Que le vaya bien a doña Laura y también a nuestra Costa Rica”, dijo.

El medio Amelia Rueda indicó que don Abel Pacheco dijo que no irá por motivo de su edad, mientras que don Luis Guillermo Solís justificó que Laura Fernández había dicho días atrás que no iba a invitar a ningún expresidente a la ceremonia, por lo que no asistirá.

El exmandatario Rafael Ángel Calderón Fournier no dio un motivo por el cual no estará presente en el traspaso.

Los cuatro expresidentes restantes, es decir, José María Figueres, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, no han confirmado ni negado su asistencia.

Este medio contactó a José María Figueres para conocer si estará presente en el traspaso; sin embargo, estamos a la espera de la respuesta. También contactamos a la encargada de prensa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para consultarle si Miguel Ángel Rodríguez asistirá.

Tampoco se sabe si Laura Chinchilla aceptará o no.

LEA MÁS: Rodrigo Arias se despide con emotivo y fuerte mensaje: “Le pido perdón al pueblo de Costa Rica”

Laura Fernández dijo que no los invitaría

Hace unas semanas, el medio Multimedios le consultó a la presidenta electa Laura Fernández si invitaría a los expresidentes de la República.

La actual ministra de Presidencia respondió que no, pero suavizó el asunto al señalar que el evento, que se llevará a cabo en el estadio Nacional, es abierto al público.

Hace unas semanas, la presidenta electa afirmó que no invitaría a ningún expresidente al traspaso de poderes; sin embargo, suavizó su declaración indicando que el evento era abierto al público. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Lo que nadie ve: todo esto es lo que pasa en la Asamblea Legislativa para recibir a los nuevos diputados